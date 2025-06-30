Бабаев пробил на исполнение с правой ноги под дальнюю штангу, мяч пролетел чуть выше крестовины.
Начало второй половины игры остается за бело-голубыми.
Почти всю команду в перерыве ротировал Валерий Карпин, так что знакомиться с появившимися динамовцами на поле будем по ходу встречи.
Второй тайм стартовал!
Перерыв! «Динамо» — ОФК — 2:0!
Одна минута к основному времени первого тайма добавлена.
Цветкович зацепил ногой Маричаля, свисток дает арбитр встречи.
Боков грубо играет против соперника в центре поля, атакуя того в подкате — желтая карточка.
Удар Касереса после розыгрыша углового оказывается совсем неточным.
Маричаль жестко подкатился против Деспотовски и получил предупреждение.
Николя Муми Нгамале забрался в офсайд.
Невероятно дождливо сегодня в Москве, ливень даже и не думает прекращаться.
Попович обрезался при попытке отдать пас партнеру — на перехвате сыграл Глебов, который решил отпасовать на Бокова, однако этот пас не получился сильным: сам же голкипер в конце и забрал мяч в руки.
Снова Осипенко подключился по центру к атаке «Динамо», но мяч до Максима не добрался.
Гол! Как шикарно с передачи Касереса между ног попадает с острого угла Ярослав Гладышев, 2:0! С двух флангов оба гола пришли в белградские ворота, браво!
Большими силами динамовцы давят на ворота соперника, однако сербский коллектив довольно успешно отбивается.
Денис Боков в касание попробовал отдать пас на ход Ярославу Гладышеву, но защитник ОФК совершил перехват.
Лаксальт отдал слишком сильную передачу на Бителло, не получилось у бразильца зацепиться за мяч.
Альба оказался на ударной позиции, но промахнулся из выгодного места.
Гол! Первый мяч за «Динамо» забивает Максим Осипенко! Классно он головой замыкает подачу с левого фланга от Бителло, 1:0!
Бителло с правой ноги попробовал пробить в дальнюю девятку, но в створ не попал.
Игроки «Динамо» только сейчас как будто бы вышли из раздевалки, взяв мяч под свой контроль.
Вот это ничего себе, Андрей Лунев за неполные две минуты игры успевает по-настоящему спасти свою команду! Цветкович и Митуликич по разу пробили в створ, голкипер «Динамо» на месте!
Игра началась! Поехали!
ОФК: Попович, Деспотовски, Гобелич, Фалль, Джерманович, Момчилович, Цветкович, Кнежевич, Безерра, Митуликич, Альба.
«Динамо»: Лунев, Осипенко, Маричаль, Касерес, Лаксальт, Глебов, Фомин, Бителло, Нгамале, Гладышев, Боков.
Добрый вечер! Представляем вашему вниманию матч Братского кубка между московским «Динамо» и белградским ОФК.