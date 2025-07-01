Карпин оценил скандальную жеребьевку Кубка России

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин не увидел ничего странного в жеребьевке Кубка России по футболу. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Обыкновенная. Группа и группа. Все равно ли, с кем играть? Все равно или не все равно, какая разница? Вот такая жеребьевка была, что делать», — заявил Карпин.

Жеребьевка состоялась 29 июня. Сразу после нее появилась информация, что ряд клубов намерен опротестовать результаты. Причиной для этого послужил тот факт, что жеребьевка проводилась в записи и без единого представителя клубов РПЛ. Указано, что никто не может знать, сколько дублей было сделано перед тем, как выпал предъявленный результат.

Московское «Динамо» после жеребьевки выступило с критикой.

«Мы неприятно удивлены подходом к жеребьевке Кубка России. Жеребьевка не транслировалась в прямом эфире, на ней не было представителей нашего клуба. Не было никакой возможности контроля, что жеребьевка проходит честно и, самое главное, однократно», — сообщили в клубе.

Ранее РФС назвал оскорбительным скандал с Кубком России.