«Все, что делается под столом, неправильно»: экс-глава «Спартака» о Кубке России

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал формат проведения жеребьевки Пути РПЛ Кубка России, однако отметил, что заново проводить ее уже не нужно. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Что касается жеребьевки Кубка России, все, что делается закулисно и под столом, — неправильно. Мы видели жеребьевки Лиги чемпионов и остальных европейских турниров. Нужно повышать статус Кубка России. Почему нет хотя бы получасовой трансляции жеребьевки?» — заявил он.

Жеребьевка состоялась 29 июня. Сразу после нее появилась информация, что ряд клубов намерен опротестовать результаты. Причиной для этого послужил тот факт, что жеребьевка проводилась в записи и без единого представителя клубов РПЛ. Указано, что никто не может знать, сколько дублей было сделано перед тем, как выпал предъявленный результат.

Московское «Динамо» после жеребьевки выступило с критикой.

«Мы неприятно удивлены подходом к жеребьевке Кубка России. Жеребьевка не транслировалась в прямом эфире, на ней не было представителей нашего клуба. Не было никакой возможности контроля, что жеребьевка проходит честно и, самое главное, однократно», — сообщили в клубе.

Действующим обладателем трофея является московский ЦСКА, который в финале турнира одержал победу над «Ростовом» в серии послематчевых пенальти.

Ранее РФС назвал оскорбительным скандал с Кубком России.