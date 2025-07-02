Экс-тренер «Динамо» прокомментировал жребий групп Кубка России

Бывший тренер московского «Динамо» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что не увидел ничего странного в жеребьевке Кубка России по футболу.

По его словам, для бело-голубых не составит никакой проблемы сыграть на выезде против «Краснодара»

«Это стечение обстоятельств, не вижу никаких противоречий или предвзятости. На «Динамо» дальний выезд никак не свяжется, команда укрепляется, так что сможет сыграть без каких-либо проблем», — заявил Гладилин.

Жеребьевка состоялась 29 июня. Сразу после нее появилась информация, что ряд клубов намерен опротестовать результаты. Причиной для этого послужил тот факт, что жеребьевка проводилась в записи и без единого представителя клубов РПЛ. Указано, что никто не может знать, сколько дублей было сделано перед тем, как выпал предъявленный результат.

«Динамо» попало в одну группу с «Краснодаром», «Крыльями Советов» и «Сочи».

Ранее в «Зените» раскрыли, почему проиграли в сезоне РПЛ.