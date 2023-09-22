«Премиальные сборной ненормальны»: защитник Задоров раскритиковал российский хоккей

Защитник Никита Задоров, выступающий в НХЛ за «Калгари Флэймз», раскритиковал устройство российского хоккея, назвал ненормальными премиальные в национальной сборной, а также критически высказался о работе Романа Ротенберга в качестве главного тренера СКА. Тренер Владимир Плющев в комментарии для «Газеты.Ru» назвал хоккеиста «предателем».

«Ненормальные» премиальные сборной

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз» Никита Задоров дал большое интервью на YouTube-канале Юрия Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом) (признан иноагентом в РФ), в котором затронул несколько острых тем, фактически раскритиковав устройство российского хоккея.

Хоккеист рассказал, что в сборную страны вкладывается слишком большое количество денег, так как она фактически является PR-проектом российской власти, что никак не оправдано экономически.

«По еде, проживанию, по перелетам, для семьи – любой каприз, все сделают. По два номера каждой семье давали. Сборная оплачивала. После Олимпиады в Сочи, когда ребята проиграли финнам, они поехали в Минск на чемпионат мира – там нужно было реабилитироваться, — рассказал Задоров.

— Они выиграли ЧМ. Саша Овечкин попросил мерседесы, им дали мерседесы и еще по $400 тыс. Каждому дали по карте и сказали: «У тебя есть два дня, чтобы снять деньги наличными». Все поехали в банк, какой-то кремлевский.

Дали 400 «кусков» каждому за победу на чемпионате мира, на который канадцы привезли 18-ю команду. Это я знаю, это было 100%. Ребята, которые там играли, говорили. Когда тебе так дают за твои труды, то окей. Но, если бы я это организовывал… Это ненормально для всего мира».

Защитник рассказал, что в других сборных нет ни таких условий, ни премиальных. По его словам, Натан Маккиннон из сборной Канады, с которым Задоров пересекался в «Колорадо Эвеланш», рассказывал, что им за победу на чемпионате мира вручили по iPad.

При этом Задоров честно ответил, что сам не отказался бы от таких премиальных, если бы ему их вручили, однако все равно считает такую систему ненормальной.

Игроки смеются за спиной Ротенберга

Высказался Задоров и о работе Романа Ротенберга в качестве главного тренера санкт-петербургского СКА, назвав ситуацию «цирком».

Хоккеист рассказал, что, когда он приезжал в сборную России, Ротенберг, являвшийся тогда генеральным менеджером и руководителем штаба национальной команды, управлял всеми процессами, включая музыку в раздевалке.

«Он руководил всем, все через него было. Его музыка в раздевалке – ни Саша Овечкин, ни Малкин, никто не может подойти и поменять ее», — рассказал Задоров, поведав, что перед выходом на лед в раздевалке звучали композиции группы «Любэ».

«Когда была Братислава, было очень много звезд, ребята – Малкин, Овечкин, Ковальчук, Кучеров – сами собирались. Тогда на бумаге была одна из самых сильных сборных за последние 20 лет. И мы проиграли финнам, у них ни одного игрока из НХЛ не было (на чемпионате мира-2019 сборная России уступила Финляндии в полуфинале со счетом 0:1. — «Газета.Ru»).

Системы не было. Много звезд набрали, но не было тренера, который мог систему поставить. Была неразбериха на собраниях. Вроде Воробьев тренер, но Кудашов постоянно орет, Ротенберг что-то свое втыкает. Полная неразбериха по сравнению с НХЛ, где все по расписанию, где тебя подготавливают к сопернику», — поведал защитник.

При этом Задоров не удивился тому, что Ротенберг в итоге стал главным тренером СКА. По словам игрока, тот «просто поменял бумажку» с официальным именованием должности, но суть осталась той же.

«То, что он фанат хоккея – 100%, что каждую ночь не спит, смотрит игры НХЛ – да, я это знаю. Он стремится прогрессировать, ему нравится это, он горит этим», — отметил Задоров.

Но при этом, по его словам, хоккеисты не воспринимают Ротенберга всерьез, смеются за его спиной и сами обговаривают тактику, по которой будут играть:

«Это цирк, но в хоккейном мире об этом никто не говорит, потому что это то же самое, что и с Сергеем Федоровым – все под системой сидят. Никто не будет выпендриваться, зачем это надо? Мне легко говорить – я за океаном сижу».

«Несет чушь и ничего не знает»

Слова Задорова, который также прошелся по двукратному олимпийскому чемпиону Александру Кожевникову за его комментарии об НХЛ и самом Никите, вызвали бурную реакцию в России. Знаменитый отечественный тренер Владимир Плющев в комментарии для «Газеты.Ru» назвал хоккеиста «предателем».

«Если коротко, то он там работает по их правилам – ну, флаг ему в руки. Но дело в том, что таких никогда и нигде долго не воспринимают и не уважают. Предавший единожды предаст и второй раз. Больше мне сказать абсолютно нечего», — уверен специалист.

«Посмотрел интервью с Никитой Задоровым. Думал, что парень повзрослел, когда стал зарабатывать большие деньги, выступая в НХЛ. Но, судя по его словам, там до сих пор детский сад. С Дудем давно все понятно, он признан в нашей стране иноагентом и преследует свои интересы, — прокомментировал «Чемпионату» это интервью российский тренер Андрей Назаров.

— Задоров же, например, говорит про российских олигархов. А что, Ротшильды, Рокфеллеры, Соросы, Трампы, Маски и их преемники не рулят миром и Америкой? Трамп вообще был президентом США, хочет баллотироваться на второй срок. Маск тоже диктует свои правила, раздает команды направо и налево. Давайте уже все вырастем и успокоимся: деньги управляют целым миром. Так было всегда, так есть сейчас и так будет в будущем».

Эмоционально отреагировал на слова Задорова сам Кожевников:

«Задоров просто несет чушь! Где он живет? Вот от этого надо отталкиваться. Льет грязь на наших легенд, говорит, что за меня якобы кто-то пишет. Все знает! Интересно, на какую разведку он работает? Живя в Америке, он откуда-то знает, что я говорю, что пишу, кто у меня берет интервью, кто мне звонит.

Пусть играет в хоккей – это у него получается лучше. Просто бред какой-то несет. Живет там, не знает, что происходит здесь. О чем с ним можно разговаривать?»

Не поддержал Задорова и чемпион мира по хоккею, в прошлом игрок КХЛ и НХЛ Максим Сушинский, высказавшийся при этом максимально нейтрально.

«Ни в коем случае нельзя обливать грязью людей, выигрывавших для страны титулы и олимпийские медали. Понимаете, у каждого человека есть свое мнение. У них свое мнение, у Задорова – свое. Каждый может высказывать свою позицию, при этом не затрагивая других, — считает Сушинский.

— Высказался – окей, молодец, но нельзя переходить на личности. Тем более когда речь идет об уважаемых людях. Когда-то и сам Никита будет дедом, мы все люди, мы не молодеем, а стареем. Я всегда поддерживаю тех, у кого своя точка зрения, но никогда нельзя обижать и оскорблять тех, у кого другая позиция».