«Пропаганда предательства и измены родине»: почему Карпин призвал футболистов покидать Россию

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин после выездной ничьей с Катаром (1:1) сказал, что российским футболистам необходимо уезжать в Европу. Это заявление вызвало негативную реакцию ряда политиков: депутат Госдумы Роман Терюшков обвинил Карпина в «пропаганде предательства родины». Однако экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в беседе с «Газетой.Ru» объяснил, что массовый отъезд в топ-чемпионаты поможет поднять уровень игроков и снизить финансовую нагрузку на российские клубы и государство, поддерживающее профессиональный спорт.

«Совет: кто может — уезжайте»

Выездной товарищеский матч против сборной Катара сложился для сборной России крайне непросто. После бодрого начала главная команда страны потеряла инициативу, а во втором тайме и вовсе оказалась в положении догоняющей стороны (0:1).

Спас ничью для сборной капитан самарских «Крыльев Советов» Александр Солдатенков, который проводил свой дебютный поединок в футболке национальной команды. Центральный защитник головой поразил катарские ворота после подачи Максима Глушенкова с угла поля.

По окончании встречи главный тренер сборной России Валерий Карпин в беседе с журналистами заявил, что советует всем своим подопечным при первой же возможности покидать Российскую премьер-лигу (РПЛ) и уезжать в европейские чемпионаты, чтобы прогрессировать.

«Работать надо прежде всего в клубах. Я вижу разницу между Александром Головиным (играет в «Монако» во французской Лиге 1 — «Газета.Ru») и остальными в плане физических кондиций. Эта сборная полтора-два года назад была на втором месте [в квалификации ЧМ-2022] почти в том же составе. Все говорят, что уровень чемпионата упал. Чтобы понять это, даже не надо игры сборной смотреть. Проблема с мотивацией тоже присутствует, но она не основная, — считает специалист.

— Стоит ли уезжать из РПЛ? Я уже 586 тысяч раз давал такой совет. Кто может уезжать — уезжайте, еще раз говорю».

«Вражеская пропаганда»

Заявление вызвало бурную реакцию в мире футбола и политики.

«Если наши игроки хотят поднять свой уровень аморальности, то надо уезжать в Европу, — выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев в комментарии Metaratings. — Давайте справедливости ради скажем, что у нас футбол был на уровне дна и до 2022 года. Нашим игрокам не помогала возможность ездить в Европу, лазать там, кушать и получать гонорары. Поэтому это все разговоры в пользу бедных. Я бы назвал это TikTok-философией».

Еще дальше пошел другой депутат Госдумы, бывший глава наблюдательного совета ныне выступающих в Первой лиге «Химок» Роман Терюшков, назвавший слова Карпина пропагандой предательства страны.

«Карпин занимается пропагандой предательства страны и измены родине. Эти слова несут в себе те же преступные действия, что и любая иная деструктивная пропаганда, посягающая на национальные интересы государства.

ЛГБТ, экстремизм, наркоторговля, торговля органами, суррогатное материнство, проституция призывают граждан нарушать устои, терять человеческий облик, разрушая себя и все вокруг», — заявил Терюшков в комментарии «Ридусу».

Также Терюшков назвал Карпина «человеком неопределенного гражданства», подчеркнув, что у него есть «паспорта нескольких стран НАТО» (помимо российского гражданства, у тренера есть эстонское и испанское).

«Нужно уезжать»

А вот бывший нападающий сборной страны Дмитрий Булыкин, поигравший в свое время в том числе в зарубежных клубах (бельгийском «Андерлехте», немецких «Фортуне» и «Байере», голландских «АДО Ден Хаг», «Твенте» и «Аяксе») в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» полностью согласился с точкой зрения Карпина.

«Я всегда говорил, что нужно уезжать.

И вообще нужно организовать российский чемпионат так же, как хорватский, голландский и бельгийский: там нет больших зарплат, и это мотивирует футболистов хорошо играть — в том числе за сборную, — чтобы потом уезжать в топ-чемпионаты и там прогрессировать, становиться топ-футболистами.

Посмотрите на эти команды — сборную Хорватии, Бельгии, Нидерландов, Швейцарии. Национальный чемпионат у них не такой сильный, но сборная как раз сильна, потому что футболисты играют в разных топ-лигах. Им не платят в домашних чемпионатах такие нереальные деньги, чтобы они не хотели куда-то двигаться, а сидели бы на месте ровно», — отметил Булыкин.

В то же время бывший футболист понимает, что сейчас массовых отъездов ждать не стоит. Он назвал три главные причины для этого:

«Во-первых, у нас такие зарплаты, что в других похожих лигах платят в три раза меньше даже в топ-клубах. Поэтому никто не поедет никуда, конечно.

Второе — половину из наших игроков никуда не возьмут. А третье — есть лимит, который не пускает в российский чемпионат сильных иностранных футболистов.

Поэтому, если мы снизим зарплаты в нашем чемпионате, то это пойдет на пользу футбола. Но, конечно, не на пользу тем разным людям вокруг, которые получают деньги, а на сам российский футбол им плевать».

Слова экс-форварда сборной подтверждаются практикой. Лимит на легионеров, появившийся в Российской премьер-лиге в 2010-х годах, серьезно увеличил зарплаты российских игроков, поскольку поднял их ценность на рынке.

При относительно небольшом количестве высококлассных отечественных футболистов ведущим клубам страны приходится жестко конкурировать друг с другом за то, чтобы иметь их в своих составах.

В результате в российском чемпионате действительно зарплаты существенно превосходят по уровню оклады игроков в турнирах аналогичного уровня.

В то же время в ведущих лигах те отечественные игроки, кем могли бы заинтересоваться, точно получили бы контракты с меньшими суммами.

Последним примером стал перешедший минувшим летом из «Зенита» во французский «Гавр» Далер Кузяев. Полузащитник, по данным различных СМИ, пошел на значительное понижение зарплаты, чтобы иметь возможность выступать за клуб Лиги 1, где с ходу стал одним из лидеров команды.

Да даже Александр Головин уходил из ЦСКА во французский «Монако» после сверхудачного для себя домашнего чемпионата мира — 2018 без существенной прибавки. А ведь это был переход в один из клубов Старого Света с приставкой «топ», который доходил до финала Лиги чемпионов и всегда находится во французской лиге в лидирующей группе.

На понижение уходил и Алексей Миранчук из «Локомотива» в «Аталанту», хотя клуб из итальянского «Бергамо» в последние годы постоянно играет в Лиге чемпионов. В то же время эти случаи единичные.

В европейских командах есть еще немало игроков из России, но это, как правило, малоизвестные молодые ребята, которые переезжали в Европу из Второй лиги, где серьезных денег не заработать.

Но и до уровня сборной они пока не доросли.

В то время как обойма кандидатов в национальную команду страны продолжает выступать в основном на внутренней арене. В этом плане Карпин приветствовал трансфер полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в испанский «Реал Сосьедад», где когда-то выступал сам. Собственно, специалист не стал вызывать Захаряна с Кузяевым на последний сбор, чтобы они смогли получше освоиться в своих новых клубах.

«Бонусы вместо зарплат»

Дмитрий Булыкин считает, что проблему низкого уровня российского футбола и развития отечественных игроков вполне можно решить.

«Нужно сделать бонусную систему и убрать большие зарплаты. Тогда футболисты будут мотивированы, чтобы зарабатывать на победах, на кубках, а также уезжать и в Европе зарабатывать больше.

Тогда все будут в плюсе — даже государство, которое тратит деньги на спорт.

Оно сократит свои вливания, потому что ну очень неэффективно используются те деньги, которые тратятся сейчас на футболистов. Сразу всех зайцев можно убить таким ударом. Но, к сожалению, это не нужно многим людям, которые против развития российского футбола, а работают только за деньги, — считает экс-нападающий сборной.

Понятно, что у нас много денег тратится не на футбол, а на людей, которые около него. Но этим уже должны заниматься другие органы, которые заботятся о том, куда тратятся средства государства».