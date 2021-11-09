Милохин ответил Загитовой на вопрос о поцелуе с Медведевой

Ведущая «Ледникового периода», олимпийская чемпионка Алина Загитова взяла интервью у пары двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой и тиктокера Дани Милохина после их романтичного проката в седьмом выпуске шоу. В финале номера молодые люди поцеловались за ширмой, которая подсвечивалась сзади, и зрителям были видны только их тени. Слова Загитовой передает корреспондент «Газеты.Ru».

Олимпийская чемпионка поинтересовалась, был ли это настоящий поцелуй, поскольку людям были видны только целующиеся тени Медведевой и Милохина: «Даня, вы правда поцеловались или это был трюк?»

«Это наш секрет», — ответил Милохин.

«Вам очень идет такой трогательный номер», — отметила Загитова.

«У меня немного комочек в горле пробежал», — признал блогер.

Ранее Регина Тодоренко отметила, что Милохин смотрел на Медведеву «с такой любовью», что у нее «все внутри защемило».