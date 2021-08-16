«О будущей популярности не задумываюсь, разберемся»

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий продолжает подготовку к матчу за мировую шахматную корону против действующего чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена. Соперники встретятся в Дубае и будут соревноваться с 24 ноября по 16 декабря. В интервью «Газете.Ru» Ян создал максимальную интригу вокруг своей подготовки, не став раскрывать деталей. Также он рассказал о турнирах, в которых принимал участие за последнее время, оценил итоги Олимпийских игр, похвалил сериал «Ход королевы», порадовался за Станислава Черчесова и заявил, что не слышал ни одного трека Моргенштерна.

«На Играх в Токио россиянам было тяжело конкурировать с Китаем и США»

— Прежде всего, о главном спортивном событии последнего месяца: как вам итоги Олимпиады в Токио? Удавалось следить за соревнованиями?

— Из-за разницы во времени в соревновательные дни, когда просыпаешься, все уже в разгаре. Так что в этот раз не следил так плотно, как раньше. Там была очень насыщенная программа. По золотым медалям было тяжело конкурировать с Китаем и США, но в общем зачете мы смотримся достойно.

— На наш спорт уже не первый год оказывается давление по известным причинам. Но в Токио наши брали медали даже в тех видах спорта, где мы этого не ждем. На ваш взгляд, насколько допинговые скандалы и провокации могут встряхнуть спортсменов, а не деморализовать их?

— Сложно сказать, у всех своя мотивация. В конечном счете, если мотивация работает, то уже неважно, положительный это раздражитель или отрицательный, как в данном случае. Если дает результат, то, значит, возможно, так было нужно.

Понятно, что есть какие-то виды спорта, где отдельные страны сильны — например, у Южной Кореи в женской стрельбе из лука практически всегда гарантированное «золото». Но на самом деле, таких границ уже нет, поскольку буквально в любом виде спорта у каждой страны есть очень достойные атлеты. В этом плане ситуация выравнивается.

— Еще когда самые первые спортсмены были пойманы на мельдонии, в сети появился мем: два огромных качка с голыми торсами сидят у шахматной доски, под картинкой подпись: «Сборная России по шахматам отстранена за употребление мельдония». А насколько в шахматах распространено применение препаратов, запрещенных WADA? Понятно, что речь не о лекарствах, влияющих, условно говоря, на физическую выносливость. Но ведь есть психостимуляторы и другие медикаменты.

— Картинку такую не видел. А в целом, у нас тот же самый допинг-лист, поскольку шахматы уже давно хотят попасть в олимпийскую семью и быть представленными на главных Олимпиадах. То, что улучшает, например, усвоение кислорода, восстановительные процессы — не знаю, насколько это полезно в шахматах.

Конечно, отлично себя чувствовать — это хорошо, но, мне кажется, достоверный допинг в шахматах – это только компьютерная помощь. Но она повышает результаты не на 10-15 процентов, а на 100. Но тут уже у всех своя история.

— Возвращаясь к Олимпиаде, есть ли виды спорта, которые вам особенно интересны?

— В летних видах спорта всегда нравилось смотреть фехтование — это очень красиво. И, конечно, командные игры стараюсь смотреть, например, гандбол, волейбол.

— Никогда не жалели, что выбрали именно шахматы, а не какой-то иной вид спорта?

— Знаете, нет. Это все довольно абстрактно. Я не то чтобы суперреалист, но стараюсь не уделять время тому, что могло бы быть. «Если бы да кабы» — это весьма расточительно, мне кажется. Лучше стараться делать то, что хорошо умеешь делать, и совершенствоваться в своей области.

«Мне нужно еще учиться и учиться»

— В Брянске вы ежегодно проводите турнир памяти вашего тренера Валерия Зильберштейна. Что главное для себя вы вынесли из работы с ним? Чему он вас научил, прежде всего?

— В первую очередь, это не какие-то исключительно шахматные догматы, теория, понимание и все прочее. Это, скорее, отношение к игре и процессу совершенствования в целом. Многие предпочитают думать сразу о результате, выстраивают себе график: цели, которые нужно достичь за определенное время.

Но ему удалось мне привить такое отношение, что нужно хорошо научиться играть — как бы банально это ни звучало. Мне кажется, это довольно здравый подход — более того, нет того, на чем хочешь остановиться. Известный парадокс: чем больше я знаю, тем меньше я знаю. Так и здесь: чем больше я узнаю об игре, тем лучше я понимаю, что нужно еще учиться и учиться.

— Насколько этот турнир, на ваш взгляд, способствует развитию шахмат в Брянске?

— Думаю, что способствует так же, как и прочие соревнования высокого ранга. Когда люди видят подобные соревнования, создается положительный имидж вида спорта, и с большей вероятностью дети идут в шахматную секцию или выбирают шахматы в виде увлечения. И спустя какое-то количество лет это будет давать результат. Понятно, что не завтра, не через год и не через два. Но, мне кажется, тут довольно похожая ситуация со всеми видами спорта, и шахматы не исключение. В последние годы вообще наблюдается положительная динамика, когда есть возможность посмотреть на сильнейших шахматистов, которые туда приезжают. И молодые, и уже сложившиеся шахматисты принимали участие, и те, кто входит в мировую элиту. На мой взгляд, это должно быть стимулом для развития. И я надеюсь, что если проводятся такие соревнования, то по мере возникновения спроса на шахматных тренеров и школы будет улучшаться инфраструктура. Мне хотелось бы, чтобы это были не частные школы, а система детско-юношеского спорта.

— Ожидаемый всплеск интереса к игре в России возник, когда с Карлсеном сражался Карякин. Сейчас замечаете ли, что в стране больше говорят о шахматах?

— Честно говоря, я сейчас об этом не думаю и не слежу за этим. Но впоследствии постараюсь оценить.

— Уже больше 25 лет ФИДЕ возглавляют российские президенты. Что, на ваш взгляд, изменилось в отношении шахмат в России и в мире, когда Кирсана Илюмжинова сменил Аркадий Дворкович? Насколько сейчас изменения ощутимы?

— Касательно развития шахмат в России, не думаю, что здесь стоит концентрироваться именно на ФИДЕ. Конечно, отрадно, что ФИДЕ возглавляет наш соотечественник. Но, тем не менее, ФИДЕ занимается более глобальными проблемами. И если посмотреть на работу Международной федерации, довольно много положительного сделано.

Конечно, сейчас ввиду пандемии какой-то сегмент шахмат, несомненно, находится в упадке. Но я надеюсь, что постепенно будет воссоздана инфраструктура, шахматы оправятся, выйдут на допандемийный уровень и будут расти.

А в медийном плане, в отношении призовых фондов и взаимодействия с крупными компаниями все получается вполне неплохо. Что касается развития шахмат в России, то здесь, мне кажется, это больше вопрос к Федерации шахмат России. Но, например, в прошлом году состоялись Суперфиналы, прошли главные российские турниры. В этом году был вышеупомянутый турнир в Брянске, и ФШР принимала активное участие в его организации. Здесь, по идее, я должен бы говорить о том, что знаю изнутри, но сейчас я несколько лишен возможности за этим наблюдать.

«Магнуса пусть оценивают эксперты»

— Тогда перейдем к непосредственной причине, почему вы лишены такой возможности. Вы не раз встречались с Магнусом Карлсеном, однажды были его секундантом — в чем видите его сильные и слабые стороны?

— В любом случае, я про это не буду распространяться до окончания матча. Думаю, что есть немалое количество экспертов, которые могут ответить на такие вопросы.

— А ваши собственные преимущества и недостатки? Что может вам помешать во время матча? Сам Магнус говорил, что вы зависимы от настроения.

— Наверное, об этом тоже не имеет смысла говорить.

— Взаимодействуете ли вы как-то с Сергеем в преддверии поединка против норвежца? Возможно, он дает какие-то советы?

— Мы и не только в преддверии матча общаемся. Думаю, в какой-то момент, когда получится, что и у него, и у меня будет время, мы сможем что-то обсудить.

«Лучшие шахматистки не сравнятся с топами мужского рейтинга»

— Карякин и Карлсен дошли до полуфинала Кубка мира ФИДЕ. Магнус достаточно неожиданно уступил Яну-Кшиштофу Дуде, Сергей ему же проиграл в финале. Насколько удивили эти результаты?

— Не могу сказать, что это неожиданно. В принципе, в нокауте может случиться любой результат.

Можно вылететь в 1/64 финала, можно — в 1/2. С одной стороны, всегда есть элемент неожиданности, а с другой, этот формат всегда подразумевает такие результаты. Допустим, многие рейтинг-фавориты вылетели даже на ранних этапах.

Карякин и Дуда в стартовом листе занимали не самые высокие места. А были и Фабиано Каруана, и Шахрияр Мамедьяров, и Левон Аронян. Можно назвать много фамилий тех, кто вылетел раньше. Так что про неожиданности я бы не стал говорить — при таком формате существует некий разброс результатов. Чаще выигрывают рейтинг-фавориты, но бывает по-разному.

— Касательно Кубка мира — любопытный момент. Женщинам разрешено играть в общем зачете с мужчинами, но они не особенно туда стремятся. Почему, с вашей точки зрения? Нет достаточной финансовой мотивации, или могут быть иные причины?

— Юдит Полгар играла в Кубках мира, Хоу Ифань, кажется, тоже участвовала. Надо сказать, что Кубок мира — очень важный турнир в плане розыгрыша звания чемпионки мира. Это часть цикла, поэтому он явно в приоритете. Очевидно, что, играя в открытом турнире, если реально смотреть на вещи, лучшие женщины могут дойти где-то до 1/16 — вряд ли выше.

— Насколько вы следите в целом за женскими шахматами? И кто из женщин, по-вашему, мог бы на равных играть с топами мужского рейтинга?

— Сейчас таких нет. Я считаю огромным достижением, что Саша Горячкина вышла в мужской Суперфинал и преодолела отметку в 2600. На самом деле, я подозреваю, что ее рейтинг еще чуть отстает и не соответствует реальной силе ее игры.

Но, прежде всего, хотелось бы видеть ее, или Сашу Костенюк, или Катю Лагно в статусе чемпионки мира. Чтобы они отобрались на матч с Цзюй Вэньцзюнь и затем успешно его провели. А когда они выиграют все, что можно в женских шахматах, будем болеть за них и в открытых турнирах. Пока что до уровня Юдит Полгар никто не добирался.

«О своей популярности не задумываюсь»

— Возвращаясь к матчу за корону, расскажите, пожалуйста, о вашей подготовке. Как она проходит, где, в каком режиме?

— Есть команда — работаем и над шахматной подготовкой, и над физической, и над психологической. Это большая многоэтапная работа, она состоит из многих моментов, и важно, чтобы мозаика в итоге собралась. В детали я не хочу вдаваться.

— Насколько большое внимание уделяете физической подготовке и как ее проводите? Возможно, бег, тренажеры, футбол?

— Я бы не назвал это секретом, но не думаю, что сейчас стоит рассуждать о любых деталях.

— Карякин после матча с Карлсеном стал звездой национального масштаба — не только шахматной. Вас это тоже неизбежно ждет – уже сейчас вас приглашают нанести первый удар в игре «Спартака», зовут на эфир к Урганту. После матча, вне зависимости от его исхода, популярность будет еще выше. Морально вы готовы к такой известности и к такому вниманию? Не тяжело ли это?

— Мне на данном этапе это не очень интересно. Как говорят умные люди, проблемы нужно решать по мере их поступления. Сейчас я стараюсь минимально отвлекаться на какие-то, назовем это так, внешние раздражители.

Есть план подготовки, и он предполагает, что надо внимательнее и, по возможности, экономнее относиться к энергии и к отведенному до матча времени. Нужно просто много и качественно работать и хорошо сыграть. А все остальное — посмотрим. О популярности я особо не задумываюсь. Думаю, разберемся.

«Каспаров в Загребе набирал одно-полтора очка за день — никуда не годится»

— В рамках подготовки к матчу с Магнусом вы участвовали в ряде турниров, один из них — этап Grand Chess Tour, который прошел в Загребе. Там неожиданно провалился Гарри Каспаров. Удивило ли это вас? И с чем вы связываете такую неудачу?

— Я не сказал бы, что это было неожиданно, но когда это принимает такие формы, что буквально одно-полтора очка за день удается набрать — это, конечно, никуда не годится. Но, с другой стороны, надо понимать, что в шахматы «за доской» он играет, в лучшем случае, раз год, а участвует в турнире — раз в несколько лет. Думаю, это банальная растренированность; у него нет наигранности.

Ему противостояли те, кто играют регулярно и почти весь год участвуют в турнирах. Возможно, если бы не было турнирного напряжения, у него был бы совсем другой результат. А так, и напряжение, и самоотдача для них — сыграть с одним из величайших шахматистов в истории. И не так важно, играешь ты в блиц или в быстрые. Мне кажется, на партию с ним все настраивались по-особому.

— Каспаров для вас — кумир?

— Знаете, я не очень люблю слова «кумир», «идол», синонимы тоже не годятся. Мне кажется, нужно учиться, насколько это возможно, у всех. Разумеется, можно восхищаться годами доминирования Гарри Кимовича — со времен его противостояния с Анатолием Карповым и, по сути, до окончания карьеры. Эти 15-20 лет он действительно доминировал в шахматном мире, и это очень внушительный отрезок времени. Наверное, он одним из первых начал эффективно готовиться с использованием компьютерных технологий, создал большой люфт между собой и прочими. Разумеется, все это преумножилось огромной практической силой и отличной физической подготовкой. Его отношение и профессионализм — то, с чего действительно стоит брать пример.

«Бой Шлеменко и Моргенштерна мне не интересен»

— Как вы расслабляетесь перед игрой, в перерывах между партиями? Возможно, музыка, книги?

— Музыка — все подряд. Иногда авторская песня, иногда электронная музыка, иногда классическая. Порой просто включаю какое-то радио. В перерывах между партиями важно все, что помогает как-то остудить голову, «процессор», образно выражаясь. Раньше я довольно много играл в компьютерные игры, но сейчас это уже не так интересно, да и времени стало меньше. Вообще, мне кажется, чем меньше времени проводишь за компьютером и телефоном, тем лучше. Но, правда, обходиться без этого, как минимум, тяжело.

— Следите ли за музыкальными трендами современности? Сейчас Моргенштерн — кумир и идол у молодежи. Хотя вы и не любите такие слова, иначе не сказать. Как относитесь к нему?

— Не слышал ни одной песни, так что никак к нему не отношусь, если честно. Я не особенно слежу за современной российской мейнстримовой музыкой, к которой, наверное, его можно причислить. Думаю, что в своем роде это веяние времени. На подобных исполнителей, наверное, есть некоторый спрос.

— Он, кстати, подался в спорт и подписал контракт с промоушеном по смешанным единоборствам. Интересен ли вам этот вид спорта? И есть ли у рэпера, на ваш взгляд, в нем какие-то перспективы, или это просто хайп и пиар?

— Думаю, что пиар в этом видится где-то на 110 процентов. Надеюсь, что никто не пострадает в этих единоборствах с его участием. Насколько я помню, недавно был бой между Флойдом Мейвезером и YouTube-блогером. Во время, в котором мы живем, интересные и необычные коллизии происходят между разными сферами жизни. А в целом, единоборства, даже в нынешнем формате — ММА, бокс, который, на мой взгляд, уходит на второй план, — это, наверное, исторически один из древнейших видов спорта. Само собой разумеется, что различные единоборства привлекают внимание людей из других сфер, которые хотят дополнительную аудиторию и дополнительную популярность.

— С одной стороны есть Моргенштерн, с другой — опытный и заслуженный боец Александр Шлеменко, они достаточно давно заочно между собой конфликтуют. В какой-то момент рэпер даже вызвал Александра на поединок. Как считаете, возможен ли такой бой?

— Не знаю, мне бы это было неинтересно. Главное, чтобы обошлись без членовредительства.

«Сериал «Ход королевы» стал наглядным пособием по шахматам

— Еще немного о музыке: на мюзикл «Шахматы» ходили? Как вообще к нему относитесь? Он, конечно, был создан много лет назад, но в России его поставили совсем недавно.

— Пока, к сожалению, не имел возможности. Это один из самых известных мюзиклов — возможно, не самый кассовый. Понятно, что это не «Призрак оперы», но все же одно из известнейших произведений в этом жанре. Я, честно говоря, всегда с некоторым подозрением отношусь к любой музыке, которая переводится с одного языка на другой. И в этом плане я скептик. Как правило, я предпочитаю слушать на языке оригинала, потому что музыка остается прежней, но очень тяжело при переводе сохранить смысл; тексты ведь так или иначе адаптируются. Меня несколько раз приглашали на «Шахматы», но у меня как раз была активная стадия подготовки. Когда у меня будет побольше времени, если мюзикл еще будет идти, то, наверное, схожу.

— Если говорить о зрелищах, нельзя пройти мимо нашумевшего сериала «Ход королевы». Вы даже писали о нем статью. Можно ли назвать его наглядным пособием по шахматам для тех, кто от этого вида спорта далек?

— Можно или нет — он таковым стал. Очень резко вырос онлайн-формат в игровых зонах в интернете, выросло количество поисковых запросов о шахматистах и о шахматных книгах. Несомненно, сериал очень добротно сделан.

И неслучайно он привлек такое внимание, был самым просматриваемым в октябре-ноябре прошлого года. Если будут еще такого рода сериалы или фильмы, если их будет больше, это будет положительно сказываться на популярности шахмат.

— Можете ли назвать еще какие-то фильмы или сериалы, где тема шахмат раскрывается полно и интересно для зрителя?

— Как раз интересно то, что этот сериал — один из первых, где очень здорово были освещены шахматы, хорошо показаны даже с технической точки зрения. В числе консультантов был как раз Каспаров. Несколько лет назад вышел байопик про матч Роберта Фишера и Бориса Спасского «Жертвуя пешкой». Был советский фильм «Гроссмейстер», который в какой-то момент оказался на полке, потому что там Виктор Корчной играет Виктора Корчного. Еще есть известный фильм — «Шахматная горячка». Но выборка очень маленькая. Я так понимаю, что в этом году выйдет фильм про матчи Карпова и Корчного — надеюсь, что он удастся на славу. Пока что об этом можно только строить догадки. А в целом, таких произведений очень мало, и, возможно, поэтому шахматная общественность с пиететом и восторгом восприняла сериал «Ход королевы».

— Какие в целом фильмы вам интересны, на какую тематику? Какие можете назвать любимыми?

— Сильно зависит от настроения. Когда хочется расслабиться, я с большим удовольствием смотрю какое-то «попкорновое» кино наподобие экранизаций комиксов от Marvel или DC.

Когда чуть больше хочется подумать, смотрю фильмы Кристофера Нолана — это один из моих любимых режиссеров. Понятно, что трилогия про Бэтмена получилась на пересечении комиксов и серьезного кино. Мне очень понравился «Дюнкерк». Последний его фильм «Довод» — сложный, я его посмотрел уже дважды, но пока все до конца не понял.

Иногда Нолан слишком непрост для восприятия. А в целом, драматические фильмы или картины с историческим контекстом мне всегда ближе, чем какая-то красивая выдуманная история.

— А книги? Я знаю, что вы цените классику отечественной литературы. Кто-то из современных наших — да и зарубежных, пожалуй, — писателей вам интересен?

— Как говорил один известный человек, «из всех искусств для нас важнейшим является кино». И оно мне в последнее время действительно ближе и проще, так как не требует большого погружения: кино и сериалы усваиваются легче. А из современных книг, если честно, мало что могу назвать. Я читаю довольно специфические вещи и не думаю, что они известны широкому кругу людей. В целом, для меня проще и вернее возвращаться к тому, что я читал ранее, и, перечитав, переосмыслить.

«Хотел бы оказаться за столом в «Что? Где? Когда?»

— Вы по образованию журналист. Допускаете, что в какой-то момент сами напишете книгу? Если да, о чем она будет?

— Все может быть, но сейчас об этом пока думать рано, я немного другим занимаюсь. Когда рука потянется к перу, а перо — к бумаге, тогда и подумаю.

— Не секрет также, что вы играете в спортивную версию «Что? Где? Когда?» Как часто удается поиграть, с учетом большого количества шахматных турниров и интенсивной подготовки к матчу с Карлсеном?

— Сейчас этим практически не занимаюсь. Буквально в самом начале мая, когда был небольшой люфт после турнира претендентов, я пару раз сходил на спортивные турниры в Москве, поиграл с друзьями. Но на этом все.

Сейчас многие турниры еще проводятся в интернете — меня постоянно зовут, но все совместить практически невозможно. Когда играешь в ту или иную игру — компьютерную или интеллектуальную, — все равно хочется играть хорошо. А в целом, помимо того, что банально нет времени, спортивные турниры по ЧГК требуют набитой руки, наигранности и тонуса.

— А в классическое ЧГК хотелось бы попасть?

— Как зритель я пару раз туда сходил. За столом, конечно, было бы интересно побывать. В какой-то момент я дискутировал с некоторыми игроками. Мне это интересно, это не совсем то же самое, что играть у себя дома в кресле. Игра под камеру в прямом эфире — это немного другое: новые ощущения, новый опыт. Но играть там на постоянной основе пока что сложно. И я довольно скромно оцениваю свои познания, если сравнивать с игроками элитарного клуба.

— Есть у вас любимые знатоки?

— В детстве, когда я был маленький, всегда очень переживал за Александра Бялко. Сейчас стараюсь не пропускать игры Бориса Белозерова — это мой очень добрый знакомый. И, наверное, Максим Поташев. Из тех, кто сейчас не играет — Илья Новиков, один из сильнейших игроков начала 2010-х.

«Я обрадовался, что Черчесов наконец сможет отдохнуть»

— Без вопросов о футболе сложно обойтись, зная о вашей любви к нему. Валерий Карпин недавно возглавил сборную России, взяв в свой штаб еще двух ветеранов «Спартака» — Виктора Онопко и Николая Писарева. Удивились, когда узнали об этом назначении?

— Я не столько удивился назначению Карпина, сколько обрадовался, что Станислав Саламович [Черчесов] наконец сможет отдохнуть. Я думал, что это случится примерно на полгода раньше — возможно, после матча с Сербией. Вышло как вышло.

Немного жаль, что не получилось выступить лучше на чемпионате Европы, хотя бы выйти из группы с третьего места. Но это уже история. Из российских тренеров было более-менее очевидно, что Сергей Семак не уйдет из «Зенита», а Курбан Бекиевич [Бердыев] давно не тренировал. Доходили слухи, что он — один из кандидатов в сборную. Но мне казалось, что Карпин может возглавить команду.

— Когда ходили в последний раз на футбол как зритель?

— Наверное, как раз тогда, когда звали нанести символический первый удар, это было в мае. Недавно закончилось межсезонье, турниры только-только возобновляются. Возможно, до конца лета куда-то и схожу, но в целом, можно пойти на такую жертву и посмотреть футбол дома по телевизору вместо стадиона.