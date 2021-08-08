Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Умер один из авторов Конституции Сергей Ковалев 09:46
Онищенко оценил здоровье Джо Байдена 09:37
Собянин: павильоны «Здоровая Москва» возобновляют работу в обычном режиме 09:34
Тренер израильской гимнастки отреагировала на жалобы России на судейство 09:31
Легкоатлетка Тимановская заявила об опасениях за свою безопасность в Польше 09:23
Глава МИД Украины раскрыл темы переговоров Байдена и Зеленского 09:20
Каждый пятый россиянин рассчитывает завершить трудовую деятельность до 55 лет 09:20
Политолог рассказал, почему протест в Белоруссии закончился провалом 09:02
СК начал проверку информации об оставлении ребенка без присмотра в больнице... 08:57
Глава ОКР подвел итоги выступления сборной России на Олимпиаде 08:54
Бесплатная ставка 1000 р.
Олимпиада 2020

Слезы Авериных и радость Ласицкене: как завершились Игры-2020 для России

Итоги Олимпийских игр — 2020 для России

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Reuters
Олимпиада в Токио стала для России самой успешной за последние 17 лет. Россияне завоевали 71 медаль, 20 наград были высшей пробы. Однако не обошлось и без драм и скандалов. «Газета.Ru» — об итогах Игр-2020 для России.

8 августа 2021 года прошла церемония закрытия Олимпийских игр – 2020, которые состоялись в японском Токио. Олимпиада, проходящая во время пандемии коронавируса, во многих аспектах стала достаточно скандальной, чего стоят только протесты японцев во время соревнований против Игр. Для сборной России многострадальный турнир, перенесенный с лета 2020 года, принес как невероятные победы, так и горькие разочарования. Всего в активе российской команды оказалось 71 награда – 20 золотых медалей, 28 серебряных и 23 бронзовые.

Этот результат стал лучшим для России за 17 лет. По количеству медалей сборная превзошла свои достижения на Олимпиадах в Пекине, Лондоне и Рио-де-Жанейро.

Гимнастика: скандалы и золотые медали

Начать говорить об этих Играх стоит со скандала, который возник в последние дни соревнований в художественной гимнастике. Больше двадцати лет России не было равных в этом виде спорта на соревнованиях такого уровня, и в этом году ждали не меньшего – в Японию ехали непобедимые последние пять лет сестры Дина и Арина Аверины. Казалось, главной интригой было только то, кто из них поднимется на высшую ступень пьедестала. И после квалификации было только подтверждение этому – Дина была первой, Арина совсем немного уступила сестре, оказавшись на второй строчке.

А на следующий день в состязании индивидуального многоборья случился российский кошмар. Баллы российским гимнасткам были занижены в сравнении с квалификацией, несмотря на то, что все четыре упражнения Аверины показали почти безукоризненно – проблема возникла у Арины лишь единожды, когда ее лента запуталась, и она была вынуждена ее заменить.

Однако лучшей – сенсационно – стала гимнастка из Израиля Линой Ашрам. Ее ошибку в упражнении с лентой, когда она выронила снаряд, судьи будто бы не заметили.

Это вызвало большую волну недовольства не только в мире художественной гимнастике, но и во всей России. К примеру, заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала судей «настоящими бандитами». Протесты, которая подала Россия, успехом не увенчались, и уже ничто не может повлиять на результат – Дина Аверина завоевала серебро, а Арина Аверина стала четвертой.

В заключительный день Игр похожая история произошла и в групповом многоборье. Россия снова стала второй, уступив на этот раз Болгарии. И оценками российская команда вновь осталась недовольна.

Говоря о скандалах, сложно не вспомнить и серебро Дениса Аблязина в спортивной гимнастике. Ведь медаль вполне могла быть стать золотой, но в судьбу наград вмешались правила. Российский спортсмен получил за свое выступление за два своих прыжка среднюю оценку 14,783 балла. Столько же судьи поставили южнокорейцу Чо Хван Шину, однако золото не разделили между двумя спортсменами, а вручили сопернику Аблязина.

Дело в том, что Шин обошел россиянина по дополнительному показателю — самой высокой оценке за прыжок. Лучший из двух своих прыжков Шин исполнил на 14,833 балла, а Аблязин — на 14,800. Однако тут возникает тоже большой вопрос к судейству — в воздухе соперник Аблязина выполнил не три полных оборота, а примерно два с половиной. За это судьи должны были понизить базовую сложность с 6,0 до примерно 5,6, а потом еще и снять баллы за все помарки. Если бы это было сделано, то общая сумма баллов Шина была бы сильно ниже.

Зато в спортивной гимнастике также произошли великие достижения российских спортсменов. Золото в командном многоборье выиграли и женская сборная, в состав которой вошли Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, и мужская команда, которую представили Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский, Денис Аблязин. Золотой дубль стал первым за 29 лет.

Невероятный теннис

Казалось, что сборную России преследуют теннисные неудачи на этой Олимпиаде. На разных стадиях выбывали в одиночном разряде Андрей Рублев, Аслан Карацев, Даниил Медведев, не сумевший выйти в полуфинал, Анастасия Павлюченкова… Парный разряд у мужчин тоже вышел не самым удачным, однако у женщин он почти удался. Елена Веснина вместе с Вероникой Кудерметовой добрались до полуфинала, но проиграли, однако на матч за бронзовую медаль выходили с боевым настроем. И ведь казалось, что медаль у спортсменок уже почти в руках, но россиянки уступили на чемпионском тай-брейке, не реализовав четыре матчбола подряд.

Однако медали в теннисе все же случились. Да еще какие! Карен Хачанов весь одиночный разряд прошел очень уверенно, он спокойно разбирался с каждым соперником, но вот в финале встретился с немецким теннисистом Александром Зверевым и уступил. Но эта медаль в одиночном мужском разряде стала для России первой за 21 год.

На Олимпиаде в Токио в теннисе произошла тоже своего рода сенсация – в финале микста встретились две российские пары, чего не было никогда в истории. Соответственно, и первая золотая медаль в этом разряде была обеспечена. В напряженном матче сильнее оказались Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев, которые одолели Аслана Карацева и Елену Веснину.

Стрелковые успехи

Первую медаль в копилку сборной России принесла стрелок Анастасия Галашина в первый день игр. Спортсменка завоевала серебро, хотя могла претендовать и на золото, но последний выстрел для нее стал роковым. По итогам соревнований россиянка уступила представительнице Китая Цянь Ян лишь 0,7 балла.

А уже на следующий день было добыто первое золото. Виталина Бацарашкина стала олимпийской чемпионкой в стрельбе с 10 метров из пневматического пистолета. Финал состязания вышел весьма драматичным, и последняя серия выстрелов могла бы обернуться крахом для россиянки, потому что за вторую попытку ей не были засчитаны баллы. Россиянка обратилась к судьям, прошло несколько волнительных минут, прежде чем выяснилось, что арбитры дали команду стоп, когда у Бацарашкиной еще не кончилось время на исполнение второй попытки. Заключительный выстрел ей удался почти идеально.

Позднее Бацарашкина выиграла еще одну золотую медаль – в стрельбе из пневматического пистолета с 25 м, а также вместе с Артемом Черноусовым завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2020 в Токио в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м в миксте.

В шаге от золотых медалей остановились женщины в стрельбе из винтовки из трех позиций с 50 м. Юлия Зыкова шла на первом месте почти все соревнование, однако ее подвел последний выстрел, и спортсменка завоевала только серебро. Еще одна россиянка – Юлия Зыкова – стала третьей. Успехом стало и выступление российский лучниц – было завоевано два серебра в групповом выступлении и одиночном, где отличилась Елена Осипова.

Что произошло на Олимпиаде впервые

Впервые в программу Олимпийских игр был включен баскетбол 3 на 3. И Россия сумела добраться до призов в этом новом виде спорта, где поединки идут всего лишь по десять минут. Причем медали завоевали и мужская, и женская сборные. Команды остановились в шаге от золотых наград. В финале обеим российским сборным немного не повезло. Наши баскетболистки уступили американкам 15:18, а мужская команда оказалась слабее сборной Латвии 18:21.

Впервые в истории России удалось завоевать золотую медаль в тхэквондо. Первым российским олимпийским чемпионом стал Максим Храмцов (весовая категория до 80 кг). Интересно, что спортсмен проводил поединки с травмой – по ходу турнира Храмцов повредил руку и был вынужден бороться с сильной болью, что не помешало ему выиграть медаль высшей пробы. Позднее еще одну золотую награду в этом виде спорта (в весовой категории свыше 80 кг) России принес Владислав Ларин.

Российское золото

Финал саблисток вышел российским – в матче за золото встретились Софья Великая и София Позднякова, которой и досталась победа. Для знаменосца российской команды Великой этот финал стал личной драмой – на третьей Олимпиаде она не может взять золотую медаль в индивидуальном состязании. Впрочем, золото Великая все же забрала из Японии – Россия выиграла командный турнир, а Позднякова стала двукратной олимпийской чемпионкой. Золото случилось и в командном турнире у рапиристок – на высшую ступень пьедестала поднялись Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова, Марта Мартьянова, Аделина Загидуллина.

Успех пришел и в бассейне. Евгений Рылов стал первым российским чемпионом Игр в плавании с 1996 года, выиграв дистанцию 100 м на спине. Спустя несколько дней пловец наденет на шею еще одну золотую медаль, ему покорится дистанция в 200 м на спине.

Не было равных и российским синхронисткам. Сначала Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко взяли золото в дуэтах, а после вместе с Владой Чигиревой, Мариной Голядкиной, Полиной Комар, Александрой Пацкевич, Аллой Шишкиной и Марией Шурочкиной был выигран командный турнир. Кстати говоря, Ромашина стала первой в истории синхронного плавания на Олимпиаде семикратной чемпионкой.

Свое заслуженное золото выиграла и Мария Ласицкене в прыжках в высоту. Медали высшей пробы России принесли и борцы: Мусе Евлоеву не было равных в греко-римской борьбе, в вольной борьбе лучшими стали Абдулрашид Садулаев, Заур Угуев и Заурбек Сидаков. В боксе золото забрал Альберт Батыргазиев.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
«Такое отношение недопустимо»: в России разберутся с судейством в Токио
Милонов заявил о «продажности» судейства на Олимпийских играх
До чего довел Brexit: в Британии опустели полки супермаркетов
Кабмин Великобритании привлечет армию к борьбе с продовольственным кризисом
«Пляжи опустели, отели закрываются»: как Краснодарский край может вернуть туристов
В РСТ призвали властей Кубани скорректировать ограничения для туристов
Каждый пятый россиянин рассчитывает завершить трудовую деятельность до 55 лет
Глава МИД Украины раскрыл темы переговоров Байдена и Зеленского
Названы регионы с самым большим зарплатным неравенством
СК начал проверку информации об оставлении ребенка без присмотра в больнице в Волгограде
Новости и материалы
Умер один из авторов Конституции Сергей Ковалев
Онищенко оценил здоровье Джо Байдена
Собянин: павильоны «Здоровая Москва» возобновляют работу в обычном режиме
Тренер израильской гимнастки отреагировала на жалобы России на судейство
Легкоатлетка Тимановская заявила об опасениях за свою безопасность в Польше
Политолог рассказал, почему протест в Белоруссии закончился провалом
Глава ОКР подвел итоги выступления сборной России на Олимпиаде
В Москве произошло ДТП с участием Mercedes стоимостью в 9 млн рублей
Овечкин надеется на чемпионство «Динамо» в этом сезоне
Назван самый малочисленный коренной народ в России
Минпромторг обещает разработчикам беспилотных автомобилей субсидию 500 тыс. рублей
Баюл сравнила скандал в художественной гимнастике с победой Загитовой над Медведевой
Мелания Трамп ответила историку, высмеявшему ее реконструкцию розария Белого дома
Загидуллина — об отсутствии гимна России на ОИ: соперницы недоумевали, что это за музыка
Продажи школьной формы на «Авито» выросли втрое с прошлого года
Сборная России после прилета из Токио отправится на Красную площадь
Мэр Нагасаки на траурной церемонии призвал к сокращению ядерных запасов
До 30 градусов жары ожидается в Москве
Все новости
«Они болеют принципиально легче»: стоит ли проводить массовую вакцинацию детей
Глава «Вектора» рассказал о детской вакцинации и активности штамма «дельта»
Депутата-коммуниста обвинили в убийстве инвалида
В Башкирии обнаружили пьяного депутата горсовета рядом с трупом
С призраком Бандероса: как продаются и покупаются виллы знаменитостей
Риэлторы рассказали, какую недвижимость предпочитают россияне покупать в Британии
«Первые случаи — в ноябре 2019-го»: США обвинили в сокрытии информации по COVID-19
В Китае считают, что коронавирус в США мог появиться раньше, чем в Ухане
Гузель Закирова — художница из Казахстана, которая воспевает красоту и силу уйгурской женщины
Как художница из Казахстана обрела свои корни в Китае
«Лейтенант ВСУ обнимается с капитаном ВС РФ»: Магучих затравили в соцсетях
Прыгунью Магучих вызвали на беседу в Минобороны Украины после фото с Ласицкене
Устрицы из баклажанов: как веганы едят то, что им нельзя
Из чего делают веганские деликатесы, которые не могут быть растительными
Машина улетела в кювет. В Армении погиб российский военный
Военнослужащий базы РФ в Армении погиб при ДТП, еще четверо пострадали
«Повторение Вьетнама»: что НАТО будет делать с Афганистаном
Готовы ли ключевые страны НАТО к взаимодействию с талибами*
Дракон, Центавр, Резец. В ВОЗ подбирают названия новым штаммам коронавируса
Новые штаммы коронавируса могут обозначать названиями созвездий вместо имен богов
В Литве рассказали о стрельбе на границе с Белоруссией. Минск ответил
В Белоруссии объяснили стрельбу на границе с Литвой
Ямада отдал приказ. Стало известно, когда Япония начала готовиться к войне с СССР
ФСБ впервые рассекретила доказательства подготовки Японии к войне с Советским Союзом
«Игры надежды»: в Токио закрылась Олимпиада
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях