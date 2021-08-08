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Олимпиада 2020

Церемония закрытия Олимпийских игр. LIVE

Токио-2020. Церемония закрытия Олимпиады. ОНЛАЙН

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»
В столице Японии Токио проходит официальная торжественная Церемония закрытия Олимпийских игр. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
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Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
15:09

Сейчас будут вручать золото мужчинам-марафонцам. У бельгийцев бронза, второе место занял спортсмен из Нидерландов, олимпийский чемпион — тоже кениец.

15:06

Звучит гимн Кении.

15:04

У представительницы США бронза, а серебро и золото завоевали спортсменки из Кении.

15:03

Президент МОК Томас Бах и главный в мире по легкой атлетике Себастьян Коэ будут награждать спортсменов.

15:02

А сейчас будет церемония награждения марафонцев и марафонок.

15:01

Флаг Греции взмывает над токийским стадионом. И есть еще один флагшток — для флага Франции. Именно там пройдет следующая Олимпиада.

15:00

Многие спортсмены, наблюдая за концертом, разлеглись на траве.

14:50

На стадионе идет концерт, все танцуют!

14:45

Частички пламени в итоге составили пять олимпийских колец! И фейерверк!

14:43

Погас свет, начинается светопреставление вокруг пьедестала, который окружили спортсмены. Очень красивое зрелище!

14:35

Японская команда последней появляется на стадионе!

14:26

Проходят по кругу олимпийцы, и также, вслед за знаменосцами, располагаются вокруг пьедестала в центре арены. Все улыбаются и фотографируются. Атмосфера потрясающая!

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Dan Mullan/Reuters
14:22

Начинается парад спортсменов!

14:21

А у стадиона японцы опять протестуют против проведения Олимпиады.

14:20

Идет яркий видеоролик, где показаны самые яркие моменты Олимпиады. Не победы, а эмоции.

14:18

Знаменосцы окружают пьедестал в центре стадиона. Гаснет свет.

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Maxim Shemetov/Reuters
14:15

А вот так российские олимпийцы готовились к поездке на церемонию закрытия Игр.

14:10

С флагами своих стран выходят знаменосцы сборных! Абдулрашид Садулаев несет наш флаг. Флаг Олимпийского комитета.

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Абдулрашид Садулаев (вольная борьба, весовая категория до 97 кг)

Абдулрашид Садулаев (вольная борьба, весовая категория до 97 кг)

Leah Millis/Reuters
14:08

Флаг Японии поднимается над стадионом под национальный гимн.

14:06

Флаг несут и главный врач, курирующий здравоохранение на Играх, и девушка, которая в детстве лишилась ноги, но не сломалась, а стала известной моделью. И двукратный чемпион по брей-дансу.

14:04

Выносят на стадион флаг Японии. Выносят выдающиеся японцы. Легендарные спортсмены.

14:00

Начинается потихоньку церемония, организаторы обещали много всего интересного!

13:50

Знаменосцем команды Олимпийского комитета России на церемонии закрытия Игр станет борец Абдулрашид Садулаев. В Токио борец завоевал второе золото Олимпиад в своей карьере!

13:45

Вот так выглядит окончательный медальный зачет Игр.

1
США
113
39
41
33
2
Китай
88
38
32
18
3
Япония
58
27
14
17
4
Великобритания
65
22
21
22
5
Россия
71
20
28
23
6
Австралия
46
17
7
22
7
Нидерланды
36
10
12
14
8
Франция
33
10
12
11
9
Германия
37
10
11
16
10
Италия
40
10
10
20
13:40

Время подводить итоги Олимпиады. Это происходит сейчас в нашем онлайне.

13:35

Мероприятие начнется в 14.00 мск.

13:30

В Токио 8 августа пройдет Церемония закрытия Олимпийских игр. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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