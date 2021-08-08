Церемония закрытия Олимпийских игр. LIVE

Сейчас будут вручать золото мужчинам-марафонцам. У бельгийцев бронза, второе место занял спортсмен из Нидерландов, олимпийский чемпион — тоже кениец.

Сейчас будут вручать золото мужчинам-марафонцам. У бельгийцев бронза, второе место занял...

У представительницы США бронза, а серебро и золото завоевали спортсменки из Кении.

У представительницы США бронза, а серебро и золото завоевали спортсменки из Кении.

Президент МОК Томас Бах и главный в мире по легкой атлетике Себастьян Коэ будут награждать спортсменов.

Президент МОК Томас Бах и главный в мире по легкой атлетике Себастьян Коэ будут награждать...

А сейчас будет церемония награждения марафонцев и марафонок.

А сейчас будет церемония награждения марафонцев и марафонок.

Флаг Греции взмывает над токийским стадионом. И есть еще один флагшток — для флага...

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