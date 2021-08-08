Сейчас будут вручать золото мужчинам-марафонцам. У бельгийцев бронза, второе место занял спортсмен из Нидерландов, олимпийский чемпион — тоже кениец.
Церемония закрытия Олимпийских игр. LIVE
Токио-2020. Церемония закрытия Олимпиады. ОНЛАЙН
Звучит гимн Кении.
У представительницы США бронза, а серебро и золото завоевали спортсменки из Кении.
Президент МОК Томас Бах и главный в мире по легкой атлетике Себастьян Коэ будут награждать спортсменов.
А сейчас будет церемония награждения марафонцев и марафонок.
Флаг Греции взмывает над токийским стадионом. И есть еще один флагшток — для флага Франции. Именно там пройдет следующая Олимпиада.
Многие спортсмены, наблюдая за концертом, разлеглись на траве.
На стадионе идет концерт, все танцуют!
Частички пламени в итоге составили пять олимпийских колец! И фейерверк!
Погас свет, начинается светопреставление вокруг пьедестала, который окружили спортсмены. Очень красивое зрелище!
Японская команда последней появляется на стадионе!
Проходят по кругу олимпийцы, и также, вслед за знаменосцами, располагаются вокруг пьедестала в центре арены. Все улыбаются и фотографируются. Атмосфера потрясающая!
Начинается парад спортсменов!
А у стадиона японцы опять протестуют против проведения Олимпиады.
Японцы продолжают бастовать против Олимпиады pic.twitter.com/LvySueZ1T3— РИА Новости Спорт (@rsportru) August 8, 2021
Идет яркий видеоролик, где показаны самые яркие моменты Олимпиады. Не победы, а эмоции.
Знаменосцы окружают пьедестал в центре стадиона. Гаснет свет.
А вот так российские олимпийцы готовились к поездке на церемонию закрытия Игр.
С флагами своих стран выходят знаменосцы сборных! Абдулрашид Садулаев несет наш флаг. Флаг Олимпийского комитета.
Абдулрашид Садулаев (вольная борьба, весовая категория до 97 кг)Leah Millis/Reuters
Флаг Японии поднимается над стадионом под национальный гимн.
Флаг несут и главный врач, курирующий здравоохранение на Играх, и девушка, которая в детстве лишилась ноги, но не сломалась, а стала известной моделью. И двукратный чемпион по брей-дансу.
Выносят на стадион флаг Японии. Выносят выдающиеся японцы. Легендарные спортсмены.
Начинается потихоньку церемония, организаторы обещали много всего интересного!
Знаменосцем команды Олимпийского комитета России на церемонии закрытия Игр станет борец Абдулрашид Садулаев. В Токио борец завоевал второе золото Олимпиад в своей карьере!
Вот так выглядит окончательный медальный зачет Игр.
Время подводить итоги Олимпиады. Это происходит сейчас в нашем онлайне.
Мероприятие начнется в 14.00 мск.
В Токио 8 августа пройдет Церемония закрытия Олимпийских игр. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.