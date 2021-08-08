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Олимпиада 2020

«Пусть перестанут есть допинг»: в Израиле отреагировали на жалобы гимнасток России

В Японии посчитали постыдным «явное нежелание судей» отдать победу Дине Авериной

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»
Победа израильской гимнастки Линой Ашрам на Олимпийских играх в Токио стала сенсацией и сопровождалась громким скандалом, вызванным судейством. Недовольство России оценками Дины Авериной поддержали болельщики в Японии, а вот в Израиле припомнили российской стороне допинговое прошлое.

Одной из главных драм на Олимпийских играх – 2020 в Токио для России стали результаты в художественной гимнастике. Больше 20 лет российским гимнасткам не было равных на Олимпиадах, однако в Японии все изменилось. Непобедимые на протяжении последних пяти лет сестры Дина и Арина Аверины не смогли завоевать золото главного старта – Дина оказалась второй, Арина попасть на пьедестал не сумела вовсе. Олимпийской чемпионкой стала Линой Ашрам, однако соревнования в индивидуальном многоборье обернулись крупным скандалом.

Судейство значительно поменялось в сравнении с квалификацией, которая состоялась накануне. Россиянкам занижали оценки, и ни один протест тренерского штаба сборной России не был удовлетворен.

Самым поразительным стало то, что Ашрам в заключительном упражнении с лентой ошиблась – снаряд выпал у нее из рук, что – обычно – является достаточно серьезным нарушением. Дина Аверина выполнила же это упражнение почти безупречно, однако их баллы были приблизительно равными.

Такое судейство называли откровенным грабежом российский спортсменок, а с самой жесткой критикой выступила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова. Однако это никак не повлияло на следующий день, где состоялось групповое многоборье. Россия вновь уступила золотую медаль, на сей раз Болгарии. И судейством российская сторона вновь осталась недовольна.

Реакция понятна и закономерна – многие годы российским гимнасткам не было равных на помосте. Однако в Израиле, откуда родом новая олимпийская чемпионка, вовсе не считают результат несправедливым. Наоборот, России припомнили допинговую историю и вновь подчеркнули, что страны под названием «Россия» на Играх не было – российские атлеты выступали под нейтральным флагом и без гимна.

Израильское издание Haaretz опубликовало статью под названием: «Россия в гневе: ее олимпийскую гегемонию в художественной гимнастике прервал Израиль».

«В субботу Линой Ашрам вошла в историю не только как первая израильтянка, завоевавшая олимпийское золото в художественной гимнастике, но и как первая нероссийская победительница в этом виде спорта за два десятилетия. И Россия недовольна. Россия, похоже, никак не может смириться с поражением, положившим конец ее господству в художественной гимнастике», — указано в тексте.

Сама Ашрам, говоря о результатах, заявила, что не смотрела на оценки других спортсменок и была сосредоточена только на себе. При этом гимнастка призналась, что пока еще не осознала всю значимость произошедшего для нее.

«Жалобы России на несправедливое судейство? До сих пор не верится, что я могу назвать себя олимпийской чемпионкой. Нужно время, чтобы это осознать. Это нечто необычное. Нет большего счастья и гордости, чем вернуться домой с таким результатом. Я не смотрю на другие результаты. Я была сосредоточена только на себе и на том, что мне нужно сделать. В итоге я добилась этого результата, и нет никого счастливее меня», — цитирует Ашрам sport5.co.il.

На этом же портале была опубликована статья под заголовком «В России в ярости: «Судьи лишили Аверину золота». Под материалом израильские болельщики буквально высмеивали недовольство российской стороны, подчеркивая, что России нужно научиться проигрывать и вести себя достойно в случае поражения, а не так, как сейчас, а также фанаты посоветовали выпить водки и успокоиться. Не обошлось и без упоминания допинга.

«Пусть прежде, чем открывать рот, перестанут есть допинг», — написал один из пользователей.

«Россия, верните все медали ваших одурманенных спортсменов, которые выиграли золото благодаря анализам мочи, которые были заменены через дыру в стене, а затем Линой Ашрам также вернет медаль», — а это уже пост в Twitter.

Однако судейством в индивидуальном многоборье осталась недовольна не только Россия. Разочарование результатом выразили многие японские болельщики, которые делились мнением на портале Yahoo News Japan. «Явное нежелание судей отдать победу Дине Авериной», как было указано в одном из комментариев, сильно разочаровано японцев, которые посчитали проблему нечестного судейства одной из основных на этих Играх.

Фанаты подчеркивали, что такое явление на таком крупном мероприятии — очень постыдно. А один из пользователей и вовсе обвинил во всем происходящем США.

«Да все здесь просто. Олимпиаду держит за горло Америка через свои гигантские медиакорпорации и своих спонсоров. Как она захочет, так и будет. А Америка хочет Россию задавить и не дать ей побеждать! Вот здесь-то и пригодилась израильская спортсменка — представительница страны из первой шеренги союзников США. Разве это не хитро придумано — дать победить израильтянке?!»— выразил мнение monchan.

Результат в групповом многоборье такого всплеска негатива уже не вызвал – кажется, что все эмоции были оставлены накануне. Однако весьма неоднозначный комментарий по итогам этого соревнования все же последовал. Болгарская гимнастка Мадлен Радуканова, комментируя победу своей команды, высказалась о справедливости.

«То, что нам удалось осуществить мечту, теперь превосходит все. Мы надеялись на справедливость, и она восторжествовала. Мы счастливы!» — приводит слова Радукановой Sportal.

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