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Олимпиада 2020

Серебро в гандболе и злоключения гимнасток: итоги последнего дня Олимпиады

В заключительный день Игр в Токио Россия завоевала две серебряные медали

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Российские спортсменки, члены сборной России после выполнения упражнений с тремя обручами и двумя парами булав в финале соревнований групп по художественной гимнастике на XXXII летних Олимпийских играх в Токио

Российские спортсменки, члены сборной России после выполнения упражнений с тремя обручами и двумя парами булав в финале соревнований групп по художественной гимнастике на XXXII летних Олимпийских играх в Токио

Владимир Астапкович/РИА «Новости»
Женская сборная России по гандболу не смогла повторить успех Рио-2016, уступив в олимпийском финале в Токио француженкам. Также впервые с 1996 года Россия осталась без золота в художественной гимнастике — в групповом многоборье, как и в индивидуальном, не обошлось без скандала. «Газета.Ru» подводит итоги 16-го — заключительного — дня Олимпийских игр-2020.

Медали

8 августа на Олимпиаде в Токио российские спортсмены завоевали две серебряные медали. Одна из них была добыта гандболистками. Женская сборная России после тяжелого старта сумела добраться до финала, однако в решающем матче уступила сборной Франции со счетом 25:30. Таки образом, российская команда не сумела повторить успех Рио-2016, где она выиграла золото.

Еще одно серебро в копилку России принесла команда по художественной гимнастике, ставшая второй в групповом многоборье.

Однако, как и днем ранее в ситуации с Диной Авериной в индивидуальном многоборье, здесь тоже не обошлось без скандала: российская сторона подала протест на оценку, из-за которой команда оказалась ниже занявшей первое место Болгарии.

В общей сложности на Играх в Токио российские спортсмены завоевали 71 награду — 20 золотых медалей, 28 серебряные и 23 бронзовые. В неофициальном медальном зачете Россия заняла итоговое пятое место.

1
США
113
39
41
33
2
Китай
88
38
32
18
3
Япония
58
27
14
17
4
Великобритания
65
22
21
22
5
Россия
71
20
28
23
6
Австралия
46
17
7
22
7
Нидерланды
36
10
12
14
8
Франция
33
10
12
11
9
Германия
37
10
11
16
10
Италия
40
10
10
20

Художественная гимнастика

Злоключения российских гимнасток начались накануне с трагедии Дины Авериной — ее сопернице, израильтянке Линой Ашрам, — присудили первое место, несмотря на то, что она потеряла ленту в заключительном упражнении индивидуального многоборья.

Новый скандал разразился в последний день Игр, когда российская команда блестяще выступила, но первое место было отдано сборной Болгарии.

Сборная России подала протест на оценку. Удивительно, но он был удовлетворен — судьи пересмотрели свое решение и добавили российской команде 0,300 балла. Вот только общего расклада это не изменило: Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Анастасия Татарева, Алиса Тищенко и Ангелина Шкатова все равно остались на втором месте с результатом 90,700 балла.

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова объяснила, почему был подан протест. По ее словам, выступление болгарской команды было выполнено с ошибками, тогда как россиянки продемонстрировали очень сложную программу.

«Упражнения у сборной Болгарии были грязными, с мелкими ошибками. За каждую согнутую руку снимается одна десятая. У них таких ошибок было на 7-8 десятых. Упражнения не такие сложные, как у нас, и не тот был темп.

И образ, на мой взгляд, наши показали лучше, но я не спорю, что кому-то сборная Болгарии могла понравиться. Особенно второе упражнение. Могу сказать, что обручи у них намного лучше, чем мячи. И вот на таких мячах сразу убрать Россию на полтора балла? Это смешно», — приводит слова Винер-Усмановой сайт «Матч ТВ».

Она подчеркнула: решения против России в индивидуальном и групповом многоборье является выполнением прямого задания, которое было дано Международной федерацией гимнастики. Апеллировать, считает Винер-Усманова, необходимо к Международному олимпийскому комитету (МОК) и лично к его президенту Томасу Баху.

Гандбол

В тяжелейшем финале сборная России уступила со счетом 25:30. Но, учитывая, как команда стартовала на Олимпиаде, о финале мечтать приходилось очень осторожно. Хотя, казалось бы, чемпионы предыдущих Игр были фаворитами по определению. Но ничья с Бразилией и разгромное поражение от Швеции оставили много вопросов к состоянию сборной России.

Впрочем, после этих неудач команда встряхнулась и, пусть не без сложностей, но полностью прошла турнирный путь до решающего матча. Увы, он завершился не в пользу России.

Одна из лидеров российской сборной Анна Вяхирева после этой игры объявила, что приостанавливает карьеру. Когда она вернется в спорт, неизвестно.

«Теперь я планирую взять паузу в карьере, чтобы привести в порядок тело и ментальное здоровье. Надеюсь, клуб и сборная пойдут мне навстречу», — цитирует Вяхиреву пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).

В стане сборной Франции же ликуют: и игроки, и главный тренер Оливье Крумбхольц заявляют, что не сомневались в своем успехе.

«Нам не хватало этого титула и мы прошли долгий путь. Мы усиленно готовились, потому что знали, что у России есть выдающиеся гандболистки. Но у нас был запасной план», — сказал он журналистам.

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