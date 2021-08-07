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Олимпиада 2020

Великая победа Ласицкене, трагедия гимнасток, второе золото Садулаева: итоги 15-го дня Олимпиады

В 15-й день Олимпиады у России три золота, три серебра и одна бронза

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Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене

РИА Новости
Борец Абдулрашид Садулаев стал олимпийским чемпионом в весовой категории до 97 кг, российские синхронистки выиграли групповые соревнования, Мария Ласицкене победила в прыжках в высоту, российские пляжники и мужская сборная по классическому волейболу выиграли серебро, гимнастка Дина Аверина стала второй в индивидуальном многоборье, которое завершилось громким судейским скандалом, борец Гаджимурад Рашидов выиграл бронзу в категории до 65 кг. «Газета.Ru» рассказывает о главных событиях 15-го дня Олимпийских игр в Токио.

Медали

7 августа на Олимпиаде в Токио российские спортсмены завоевали три золотые, три серебряные и одну бронзовую медали.

Синхронистки Алла Шишкина, Светлана Ромашина, Светлана Колесниченко, Александра Пацкевич, Мария Шурочкина, Влада Чигирева, Марина Голядкина и Полина Комар завоевали золото в командных соревнованиях, борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев победил американца Кайл Снайдер в весовой категории до 97 килограммов, а Мария Ласицкене стала лучшей в прыжках в высоту.

Пляжники Вячеслав Красильников и Олег Стояновский уступили в финале норвежцам Андерсу Молю и Кристиану Серуму, Дина Аверина взяла серебро в индивидуальном многоборье в художественной гимнастике, мужская сборная России по волейболу проиграла в финале команде Франции.

Бронзовым призером стал борец вольного стиля Гаджимурад Рашидов в весе до 65 кг. Он победил представителя Венгрии Исмаила Мусукаева.

В активе россиян 20 золотых, 26 серебряных и 23 бронзовые награды. Российская сборная занимает четвертое место в медальном зачете.

1
Китай
87
38
31
18
2
США
108
36
39
33
3
Япония
56
27
12
17
4
Россия
69
20
26
23
5
Великобритания
63
20
21
22
6
Австралия
46
17
7
22
7
Германия
37
10
11
16
8
Нидерланды
33
10
11
12
9
Италия
39
10
10
19
10
Франция
32
9
12
11

Борьба

Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев победил в весовой категории до 97 кг. В финальном поединке россиянин одолел представителя США Кайла Снайдера со счетом 6:3.

По ходу турнира Садулаев в 1/8 финала прошел представителя Шарифа Шарифова из Азербайджана со счетом 5:0, а в четвертьфинале — грузина Элизбара Одикадзе со счетом 10:0. В 1/2 финала россиянин одолел кубинца Рейнериса Саласа Переса — 4:0.

Похже стало известно, что ставший двукратным олимпийским чемпионом Садулаев понесет флаг Олимпийского комитета России (ОКР) на церемонии закрытия летних Игр-2020 в Токио.

«Это — большая честь. К слову, еще в 2016 году в Рио-де-Жанейро было желание пронести флаг, но не всегда все складывается так, как мы хотим», — заявил Садулаев.

Другой российский борец Гаджимурад Рашидов завоевал бронзовую медаль. В поединке за третье место Рашидов одолел представителя Венгрии Исмаила Мусукаева. Встреча завершилась со счетом 5:0.

Водное поло

Женская сборная России по водному поло уступила Венгрии в матче за бронзовые медали Олимпиады. Встреча завершилась со счетом 9:11.На Олимпиаде 2016 года российские ватерполистки завоевали бронзу.

Александр Гайдуков, тренер женской сборной России по водному поло, назвал причину поражения в матче за бронзу Олимпиады против Венгрии.

«Матч с США, в котором у нас были неплохие шансы на победу, забрал много нервной энергии. Девчонкам психологически было непросто восстановиться. Сегодня они оставили в бассейне все силы, бились до последнего. Все хорошо, кроме реализации моментов. К сожалению, это бич нашего водного поло», — передает слова Гайдукова пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР) в Telegram.

Волейбол

Мужская сборная России по волейболу проиграла команде Франции в финале олимпийского турнира на Играх-2020 в Токио. Встреча завершилась со счетом 3-2 (25:23, 25:17, 21:25, 21:25, 15:12).

Россияне проиграли первые две партии, затем сумели сравнять счет, но уступили на тай-бреке, хотя долгое время вели в счете в решающем сете.

Также серебро завоевали пляжные волейболисты Вячеслав Красильников и Олег Стояновский. В финальном матче россияне проиграли норвежцам Андерсу Молу и Кристиану Сёруму со счетом 0:2 (17:21, 18:21).

«Мы впервые сыграли в финале Олимпиады. Это круто. Моя травма? Мы продолжали играть в нашем силовом стиле. Соперники были просто лучше нас сегодня. Такое может случиться в любой игре. Неприятно было с травмой, мне приземлились на голеностоп. Я играл и с худшей травмой. Все нормально», — сказал Красильников после финала.

Гребля на байдарках и каноэ

Сборная России по гребле на байдарках и каноэ впервые не смогла завоевать медали на Олимпийских играх. Всего в Токио было разыграно 16 комплектов наград.

Худшим результатом российской команды на Олимпиаде до этого была одна бронзовая медаль в мужской байдарке-четверке на Играх-1996 в Атланте.

Легкая атлетика

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене завоевала золотую медаль в прыжках в высоту. Результат трехкратной чемпионки мира — 2,04 метра. Серебро взяла австралийка Никола Макдермотт (2,02). Бронзовым призером стала представительница Украины Ярослава Могучих (2,00).

«Я счастлива и не верю, что это получилось. Моя мечта сбылась. Перед прыжком ничего не видела, ничего не слышала, была наедине с собой», — цитирует Ласицкене ТАСС.

Ласицкене является трехкратной чемпионкой мира, что является рекордным достижением. В 2016 году российские легкоатлеты не были допущены до Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро из-за допингового скандала. По решению международной федерации на Олимпиаде в Токио по той же причине смогли выступить только десять российских легкоатлетов, имеющих нейтральный статус.

Во всей этой ситуации, победа Ласицкене — настоящий спортивный подвиг!

Синхронное плавание

Сборная России по синхронному плаванию выиграла Олимпиаду в соревнованиях групп. Россиянки набрали 196,0979 балла. Вторыми стали китаянки (193,5310 балла), третьими — украинки (190,3018 балла).

За сборную России выступали Светлана Ромашина, Светлана Колесниченко, Александра Пацкевич, Алла Шишкина, Мария Шурочкина, Влада Чигирёва, Марина Голядкина и Полина Комар.

Российская команда лидировала в один балл после технической программы, а после произвольной преимущество возросло до трех баллов.

Футбол

Сборная Бразилии по футболу обыграла команду Испании в финальном матче. Встреча завершилась в дополнительное время со счетом 2:1. В составе победителей отличились Матеус и Малком, выступающий за петербургский «Зенит». У проигравшей команды мяч забил Микель Оярсабаль.

После матча появилась информация, что еще один игрок из этой бразильской команды может перейти в «Зенит». Речь о полузащитнике Клаудиньо.

Художественная гимнастика

Дина Аверина завоевала серебро в индивидуальном многоборье на Олимпиаде

Россиянка Дина Авернина завоевала серебро в индивидуальном многоборье. Ее сестра Арина заняла четвертое место. Победительницей соревнований стала Линой Ашрам из Израиля. Бронза досталась Алине Горносько из Белоруссии.

После окончания соревнований возник скандал из-за судейства, если Аверина прошла все свои виды чисто, то будущая победительница уронила ленту в последнем виде программы.

«Все дело в том, есть ли смысл работать? Я делаю из художественной гимнастики творчество, это искусство и спорт, а сейчас получается, что никакого искусства не надо. Так не должны судиться соревнования», — сказала после окончания соревнований президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

А глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что организация планирует добиться разбирательства по судейству.

«Сразу после завершения финала у гимнасток мы решили, что закрывать глаза на всю эту ситуацию мы не будем. Уже готовим официальные обращения в международную федерацию. Хотим получить разъяснения по целому ряду вопросов. Будем добиваться детального разбора ситуации профильным техкомитетом относительно судейства на завершившимся Олимпийском турнире. Сделаем все возможное, чтобы обеспечить прозрачность этого процесса и обнародования его результатов», — написал Поздняков в Instagram.

Чуть ранее сборная России по художественной гимнастике заняла второе место в квалификации группового многоборья.

По итогам двух упражнений Анастасия Татарева, Ангелина Шкатова, Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Алиса Тищенко заработали 89,050 балла. Первой стала Болгария (91,800), третьей — Италия (87,150).

Этот результат стал не меньшей сенсацией, чем поражение сестер Авериных в индивидуальном многоборье. Но здесь еще есть возможность все исправить.

Финал состоится 8 августа.

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