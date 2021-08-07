Сотворить историю: российские пляжники играют золотой матч Олимпиады. LIVE

Мужской дуэт Вячеслава Красильникова и Олега Стояновского уже вписал свое имя в историю этого вида спорта, подарив России первый олимпийский финал. Но останавливаться на этом наша команда не намерена — на пути к золотым медалям им предстоит сразиться с норвежцами Андерсом Молом и Кристианом Сорумом. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.