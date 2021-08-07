Кажется, немного выбило это россиян из состояния равновесия — позволили норвежцам перехватить инициативу, 11:10 сейчас в пользу Норвегии.
Сотворить историю: российские пляжники играют золотой матч Олимпиады. LIVE
Олимпиада. Пляжный волейбол. Финал. Россия — Норвегия. ОНЛАЙН
Но все в порядке, может продолжить Красильников.
8:6 повела Россия, а Красильников получает небольшое повреждение — за ногу держится. Нужен врач.
6:3 — сначала ошибается Россия на подаче, попадая в трос, а следом Красильников бьет на силу на половину поля соперника.
Аут у Норвегии! 5:1 ведет Россия!
Отлично страхует Стояновский! А после Красильников делает эйс, и Россия повела со счетом 3:0.
Мы начинаем олимпийский финал! Поехали, на подаче первые норвежцы!
Впервые в истории российские волейболисты сражаются в финале Олимпиады!
Матч начнется в 05.30 по московскому времени.
Доброе утро, уважаемые читатели «Газеты.Ru». Представляем вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию финального матча мужского турнира по пляжному волейболу между командами России и Норвегии.