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Олимпиада 2020

Битва сестер Авериных: россиянки идут за золотом в гимнастике. LIVE

Сестры Аверины бьются за золото в индивидуальном многоборье Игр

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Россиянка Дина Аверина на соревнованиях Олимпиады в Токио по художественной гимнастике

Россиянка Дина Аверина на соревнованиях Олимпиады в Токио по художественной гимнастике

Global Look Press
Российские гимнастки не отдают золото Олимпийских игр в личных соревнованиях уже 21 год. Помешать Дине и Арине Авериной продлить эту серию может соперница из Израиля Линой Ашрам, допустившая обидную ошибку в квалификации, не сумев укротить обруч. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.
Трансляция
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Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
10:17

Салос получает 23.000 за свое выступление.

10:16

Не меняют оценку Арине.

10:11

А тем временем стало ясно, что протест на оценку подала Арина Аверина.

10:10

Не без ошибок, к сожалению, у Анастасии. Несколько раз потеряла она снаряд, рядом с собой, на шагах, за что тоже могут снять баллы прилично.

10:09

Анастасия Салос появляется на помосте.

10:07

И судьи оценивают Арину по заслугам — 27.900. Отлично!

10:07

Буквально приклеился мяч к Арине, словно одним целым стала гимнастка со своим снарядом. Она выполнила абсолютно все — повороты в затяжку, сложности, и все удалось российской гимнастке.

10:05

Арина Аверина выходит на помост, у нас упражнения с мячом!

10:02

Вот это борьбу навязали гимнастки друг другу! Лирой Ашрам — первая, Дина и Арина вторая и третья. А следом еще очень близко идет Гарнасько... Ох, какой же накал нас ждет!

10:01

Итак, получает Дина Аверина 27.200, и это вторая позиция! Ох, захватила пока лидерство Ашрам.

10:00

Невероятное выступление показывает Аверина. Да, были небольшие помарки, но никаких серьезных ошибок не было допущено. Но в целом все выступление россиянки заворожило полностью.

09:58

Дина Аверина завершает выступления с обручем!

09:58

26.500 получает Гарнасько, и это пока что третий результат.

09:56

Под «Лунную сонату» выступила белорусская гимнастка, и она выполнила прекраснейшие элементы, справилась с ними, и она способна навязать очень серьезную конкуренцию.

09:54

Алина Гарнасько из Белоруссии покажет свои упражнения.

09:53

Израильтянка получает 27.550, и этот результат больше, чем у Арины Авериной!

09:52

Очень хорошо, очень уверенно выполнила свою программу Ашрам, без ошибок. Кстати интересно, что в квалификации именно с этим снарядом у нее была достаточно серьезная ошибка. Сегодня она этого не допустила.

09:50

А тем временем на помост выходит израильтянка Лирой Ашрам.

09:500

24.500 получает Кристина Пограничная.

09:49

Остается неизменной оценка Боряны.

09:46

А Боряна Колейн тем временем подала протест на свою оценку.

09:45

На очень высокой скорости провела свое выступление Пограничная. Серии прыжков с поворотом отлично удались гимнастке, да ив целом все выступление провела украинка весьма неплохо.

09:43

И еще одна украинская спортсменка — Кристина Пограничная.

09:42

Судьи оценивают выступление украинской гимнастки в 24.000.

09:41

Самая юная гимнастка у нас Виктория, ей всего 17. И отлично она справилась с волнением, сделала все необходимые элементы.

09:39

Украинка Виктория Оноприенко показывает свою программу.

09:38

25.900 получает Боряна, это пока что второе место.

09:37

Очень живо, очень динамично выглядело выступление Колейн. Очень уверенно она показала свою программу под музыку из фильма «Моана». Много балетных элементов достаточно сложных включила она.

09:35

На помосте оказывается болгарская гимнастка Боряна Колейн.

09:34

Судьи ставят Зеликман 23.700. Пока самая низкая оценка.

09:33

Очень эффектная последняя ловля. И заставила понервничать спортсменка, конечно, достаточно далеко и высоко она выбрасывала обруч.

09:32

А выступать начинает Николь Зеликман, израильская гимнастка.

09:31

25.100 ставят судьи итальянской гимнастке.

09:30

Безошибочное выступление продемонстрировала итальянка, но, кажется, что не успела что-то в конце гимнастка, будто бы прервалась она на полпути.

09:28

Милена Бальдассарри из Италии выходит на ковер.

09:28

25.425 балла получает Анастасия за свое выступление.

09:27

Очень романтичное выступление, и ровно прошла Салос, без очевидных и грубых ошибок. Отлично справилась белорусская гимнастка.

09:25

Анастасия Салос из Белоруссии начинает свое выступление. И да, обруч у нас первый снаряд.

09:24

И судьи оценили выступление Арины с обручем в 26.850 балла.

09:23

Браво, Арина! Великолепный старт выдает российская гимнастка, потрясающе справилась она со своей программой и задала очень высокий темп своим соперницам. Было несколько моментов, когда казалось, что может что-то пойти не так, но со всем справилась Аверина.

09:21

А открывать состязание гимнасток предоставлено Арина Авериной. И начинает она с обручем.

09:15

Всего за золото поборются десять гимнасток — Дина и Арина Аверины (Россия), Анастасия Салос (Белоруссия), Милена Бальдассарри (Италия), Николь Зеликман (Израиль), Боряна Колейн (Болгария), Виктория Оноприенко и Кристина Пограничная (обе — Украина), Лирой Ашрам (Израиль) и Алина Гарнасько (Белоруссия).

09:10

По итогам квалификации первое место заняла россиянка Дина Аверина, а ее сестра Арина оказалась второй. Разница между оценками гимнасток — всего в один балл.

09:05

Доброе утро, уважаемые читатели «Газеты.Ru». Представляем вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию финальных соревнований по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх в Токио.

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