Битва сестер Авериных: россиянки идут за золотом в гимнастике. LIVE

Салос получает 23.000 за свое выступление. 10:17 Салос получает 23.000 за свое выступление.

Не меняют оценку Арине. 10:16 Не меняют оценку Арине.

А тем временем стало ясно, что протест на оценку подала Арина Аверина. 10:11 А тем временем стало ясно, что протест на оценку подала Арина Аверина.

Не без ошибок, к сожалению, у Анастасии. Несколько раз потеряла она снаряд, рядом... 10:10 Не без ошибок, к сожалению, у Анастасии. Несколько раз потеряла она снаряд, рядом с собой, на шагах, за что тоже могут снять баллы прилично.

Анастасия Салос появляется на помосте. 10:09 Анастасия Салос появляется на помосте.

И судьи оценивают Арину по заслугам — 27.900. Отлично! 10:07 И судьи оценивают Арину по заслугам — 27.900. Отлично!

Буквально приклеился мяч к Арине, словно одним целым стала гимнастка со своим снарядом. Она... 10:07 Буквально приклеился мяч к Арине, словно одним целым стала гимнастка со своим снарядом. Она выполнила абсолютно все — повороты в затяжку, сложности, и все удалось российской гимнастке.

Арина Аверина выходит на помост, у нас упражнения с мячом! 10:05 Арина Аверина выходит на помост, у нас упражнения с мячом!

Вот это борьбу навязали гимнастки друг другу! Лирой Ашрам — первая, Дина и Арина вторая и... 10:02 Вот это борьбу навязали гимнастки друг другу! Лирой Ашрам — первая, Дина и Арина вторая и третья. А следом еще очень близко идет Гарнасько... Ох, какой же накал нас ждет!

Итак, получает Дина Аверина 27.200, и это вторая позиция! Ох, захватила пока лидерство Ашрам. 10:01 Итак, получает Дина Аверина 27.200, и это вторая позиция! Ох, захватила пока лидерство Ашрам.

Невероятное выступление показывает Аверина. Да, были небольшие помарки, но никаких серьезных ошибок... 10:00 Невероятное выступление показывает Аверина. Да, были небольшие помарки, но никаких серьезных ошибок не было допущено. Но в целом все выступление россиянки заворожило полностью.

Дина Аверина завершает выступления с обручем! 09:58 Дина Аверина завершает выступления с обручем!

26.500 получает Гарнасько, и это пока что третий результат. 09:58 26.500 получает Гарнасько, и это пока что третий результат.

Под «Лунную сонату» выступила белорусская гимнастка, и она выполнила прекраснейшие... 09:56 Под «Лунную сонату» выступила белорусская гимнастка, и она выполнила прекраснейшие элементы, справилась с ними, и она способна навязать очень серьезную конкуренцию.

Алина Гарнасько из Белоруссии покажет свои упражнения. 09:54 Алина Гарнасько из Белоруссии покажет свои упражнения.

Израильтянка получает 27.550, и этот результат больше, чем у Арины Авериной! 09:53 Израильтянка получает 27.550, и этот результат больше, чем у Арины Авериной!

Очень хорошо, очень уверенно выполнила свою программу Ашрам, без ошибок. Кстати интересно, что... 09:52 Очень хорошо, очень уверенно выполнила свою программу Ашрам, без ошибок. Кстати интересно, что в квалификации именно с этим снарядом у нее была достаточно серьезная ошибка. Сегодня она этого не допустила.

А тем временем на помост выходит израильтянка Лирой Ашрам. 09:50 А тем временем на помост выходит израильтянка Лирой Ашрам.

24.500 получает Кристина Пограничная. 09:500 24.500 получает Кристина Пограничная.

Остается неизменной оценка Боряны. 09:49 Остается неизменной оценка Боряны.

А Боряна Колейн тем временем подала протест на свою оценку. 09:46 А Боряна Колейн тем временем подала протест на свою оценку.

На очень высокой скорости провела свое выступление Пограничная. Серии прыжков с поворотом... 09:45 На очень высокой скорости провела свое выступление Пограничная. Серии прыжков с поворотом отлично удались гимнастке, да ив целом все выступление провела украинка весьма неплохо.

И еще одна украинская спортсменка — Кристина Пограничная. 09:43 И еще одна украинская спортсменка — Кристина Пограничная.

Судьи оценивают выступление украинской гимнастки в 24.000. 09:42 Судьи оценивают выступление украинской гимнастки в 24.000.

Самая юная гимнастка у нас Виктория, ей всего 17. И отлично она справилась с волнением... 09:41 Самая юная гимнастка у нас Виктория, ей всего 17. И отлично она справилась с волнением, сделала все необходимые элементы.

Украинка Виктория Оноприенко показывает свою программу. 09:39 Украинка Виктория Оноприенко показывает свою программу.

25.900 получает Боряна, это пока что второе место. 09:38 25.900 получает Боряна, это пока что второе место.

Очень живо, очень динамично выглядело выступление Колейн. Очень уверенно она показала свою программу... 09:37 Очень живо, очень динамично выглядело выступление Колейн. Очень уверенно она показала свою программу под музыку из фильма «Моана». Много балетных элементов достаточно сложных включила она.

На помосте оказывается болгарская гимнастка Боряна Колейн. 09:35 На помосте оказывается болгарская гимнастка Боряна Колейн.

Судьи ставят Зеликман 23.700. Пока самая низкая оценка. 09:34 Судьи ставят Зеликман 23.700. Пока самая низкая оценка.

Очень эффектная последняя ловля. И заставила понервничать спортсменка, конечно, достаточно далеко и... 09:33 Очень эффектная последняя ловля. И заставила понервничать спортсменка, конечно, достаточно далеко и высоко она выбрасывала обруч.

А выступать начинает Николь Зеликман, израильская гимнастка. 09:32 А выступать начинает Николь Зеликман, израильская гимнастка.

25.100 ставят судьи итальянской гимнастке. 09:31 25.100 ставят судьи итальянской гимнастке.

Безошибочное выступление продемонстрировала итальянка, но, кажется, что не успела что-то... 09:30 Безошибочное выступление продемонстрировала итальянка, но, кажется, что не успела что-то в конце гимнастка, будто бы прервалась она на полпути.

Милена Бальдассарри из Италии выходит на ковер. 09:28 Милена Бальдассарри из Италии выходит на ковер.

25.425 балла получает Анастасия за свое выступление. 09:28 25.425 балла получает Анастасия за свое выступление.

Очень романтичное выступление, и ровно прошла Салос, без очевидных и грубых ошибок. Отлично... 09:27 Очень романтичное выступление, и ровно прошла Салос, без очевидных и грубых ошибок. Отлично справилась белорусская гимнастка.

Анастасия Салос из Белоруссии начинает свое выступление. И да, обруч у нас первый снаряд... 09:25 Анастасия Салос из Белоруссии начинает свое выступление. И да, обруч у нас первый снаряд.

И судьи оценили выступление Арины с обручем в 26.850 балла. 09:24 И судьи оценили выступление Арины с обручем в 26.850 балла.

Браво, Арина! Великолепный старт выдает российская гимнастка, потрясающе справилась она со своей... 09:23 Браво, Арина! Великолепный старт выдает российская гимнастка, потрясающе справилась она со своей программой и задала очень высокий темп своим соперницам. Было несколько моментов, когда казалось, что может что-то пойти не так, но со всем справилась Аверина.

А открывать состязание гимнасток предоставлено Арина Авериной. И начинает она с обручем. 09:21 А открывать состязание гимнасток предоставлено Арина Авериной. И начинает она с обручем.

Всего за золото поборются десять гимнасток — Дина и Арина Аверины (Россия), Анастасия... 09:15 Всего за золото поборются десять гимнасток — Дина и Арина Аверины (Россия), Анастасия Салос (Белоруссия), Милена Бальдассарри (Италия), Николь Зеликман (Израиль), Боряна Колейн (Болгария), Виктория Оноприенко и Кристина Пограничная (обе — Украина), Лирой Ашрам (Израиль) и Алина Гарнасько (Белоруссия).

По итогам квалификации первое место заняла россиянка Дина Аверина, а ее сестра Арина оказалась... 09:10 По итогам квалификации первое место заняла россиянка Дина Аверина, а ее сестра Арина оказалась второй. Разница между оценками гимнасток — всего в один балл.