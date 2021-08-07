8:6 повела Россия, а Красильников получает небольшое повреждение — за ногу держится. Нужен врач.
Россия ждет золото: онлайн предпоследнего дня Игр-2020. LIVE
Россия играет с Норвегией в финале пляжного волейбола
6:3 — сначала ошибается Россия на подаче, попадая в трос, а следом Красильников бьет на силу на половину поля соперника.
Аут у Норвегии! 5:1 ведет Россия!
Отлично страхует Стояновский! А после Красильников делает эйс, и Россия повела со счетом 3:0.
Мы начинаем олимпийский финал! Поехали, на подаче первые норвежцы!
Следить за трансляцией мужского пляжного волейбола можно по ссылке:
И первыми за золото в сегодняшнем дне сразится мужская сборная России по пляжному волейболу. В соперниках — Норвегия.
Кстати говоря, накануне в квалификации личного многоборья российским гимнасткам Дине и Арине Авериным не было равных. С 04.00 по московскому времени идет квалификация в групповых упражнениях, и после программы с мячом россиянки лидируют. Тогда отборочные раунды проходят отборы в прыжках в воду: Александр Бондарь и Виктор Минибаев (вышка 10 м), выигравшие бронзу, поборются за медали по отдельности.
Арина АверинаLindsey Wasson/Reuters
Россия никак не может подняться с пятого места в медальном зачете Олимпиады. Великобритания все время ускользает и обороняет четвертую строчку, которую Россия занимала долгое время, а тройка лидеров — Япония, США и Китай — и вовсе недостижима.
Если говорить о медалях вчерашнего дня, то российский борец Заурбек Сидаков победил белоруса Магомедхабиба Кадимагомедова со счетом 7:0 и взял золото Игр. Зенфира Магомедалиева завоевала бронзовую медаль в соревнованиях по боксу в весовой категории до 75 кг. Боксер Муслим Гаджимагомедов довольствовался серебром, а велосипедистки Мария Новолодская и Гульназ Хатунцева стали третьими в мэдисоне.
Российский борец Заурбек Сидаков с золотом Олимпиады в ТокиоReuters
Если коротко о сегодняшнем дне, то мужские российские команды в предпоследний день Игр сыграют два волейбольных финала, гимнастки Арина и Дина Аверины разыграют золото в индивидуальном многоборье, а легкоатлетка Мария Ласицкене постарается закрепить звание сильнейшей прыгуньи в высоту победой в Токио.
В этом материале можно ознакомиться, за кого болеть в предпоследний день Олимпиады:
Доброй ночи, уважаемые читатели «Газеты.Ru». Представляем вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию очередного соревновательного дня Олимпийских игр 2020 года в Токио.