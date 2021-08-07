Россия ждет золото: онлайн предпоследнего дня Игр-2020. LIVE

Кстати говоря, накануне в квалификации личного многоборья российским гимнасткам Дине и Арине...

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Кстати говоря, накануне в квалификации личного многоборья российским гимнасткам Дине и Арине Авериным не было равных. С 04.00 по московскому времени идет квалификация в групповых упражнениях, и после программы с мячом россиянки лидируют. Тогда отборочные раунды проходят отборы в прыжках в воду: Александр Бондарь и Виктор Минибаев (вышка 10 м), выигравшие бронзу, поборются за медали по отдельности.