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Олимпиада 2020

Россия ждет золото: онлайн предпоследнего дня Игр-2020. LIVE

Россия играет с Норвегией в финале пляжного волейбола

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Мужская сборная России по волейболу в финале олимпийского турнира сыграет против Франции, российские пляжники сразятся за золотые медали с двойкой из Норвегии, гимнастки Дина и Арина Аверины разыграют между собой первое место в индивидуальном многоборье. Все это и не только — в трансляции «Газеты.Ru» очередного соревновательного дня Олимпиады-2020.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
05:37

8:6 повела Россия, а Красильников получает небольшое повреждение — за ногу держится. Нужен врач.

05:35

6:3 — сначала ошибается Россия на подаче, попадая в трос, а следом Красильников бьет на силу на половину поля соперника.

05:33

Аут у Норвегии! 5:1 ведет Россия!

05:32

Отлично страхует Стояновский! А после Красильников делает эйс, и Россия повела со счетом 3:0.

05:31

Мы начинаем олимпийский финал! Поехали, на подаче первые норвежцы!

05:25

Следить за трансляцией мужского пляжного волейбола можно по ссылке:

05:10

И первыми за золото в сегодняшнем дне сразится мужская сборная России по пляжному волейболу. В соперниках — Норвегия.

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Pilar Olivares/Reuters
04:55

Кстати говоря, накануне в квалификации личного многоборья российским гимнасткам Дине и Арине Авериным не было равных. С 04.00 по московскому времени идет квалификация в групповых упражнениях, и после программы с мячом россиянки лидируют. Тогда отборочные раунды проходят отборы в прыжках в воду: Александр Бондарь и Виктор Минибаев (вышка 10 м), выигравшие бронзу, поборются за медали по отдельности.

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Арина Аверина

Арина Аверина

Lindsey Wasson/Reuters
04:40

Россия никак не может подняться с пятого места в медальном зачете Олимпиады. Великобритания все время ускользает и обороняет четвертую строчку, которую Россия занимала долгое время, а тройка лидеров — Япония, США и Китай — и вовсе недостижима.

1
Китай
79
36
26
17
2
США
99
31
36
32
3
Япония
51
24
11
16
4
Великобритания
58
18
20
20
5
Россия
62
17
23
22
6
Австралия
44
17
6
21
7
Италия
38
10
10
18
8
Германия
36
9
11
16
9
Нидерланды
31
9
10
12
10
Франция
27
7
11
9
04:25

Если говорить о медалях вчерашнего дня, то российский борец Заурбек Сидаков победил белоруса Магомедхабиба Кадимагомедова со счетом 7:0 и взял золото Игр. Зенфира Магомедалиева завоевала бронзовую медаль в соревнованиях по боксу в весовой категории до 75 кг. Боксер Муслим Гаджимагомедов довольствовался серебром, а велосипедистки Мария Новолодская и Гульназ Хатунцева стали третьими в мэдисоне.

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Российский борец Заурбек Сидаков с золотом Олимпиады в Токио

Российский борец Заурбек Сидаков с золотом Олимпиады в Токио

Reuters
04:15

Если коротко о сегодняшнем дне, то мужские российские команды в предпоследний день Игр сыграют два волейбольных финала, гимнастки Арина и Дина Аверины разыграют золото в индивидуальном многоборье, а легкоатлетка Мария Ласицкене постарается закрепить звание сильнейшей прыгуньи в высоту победой в Токио.

04:05

В этом материале можно ознакомиться, за кого болеть в предпоследний день Олимпиады:

04:00

Доброй ночи, уважаемые читатели «Газеты.Ru». Представляем вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию очередного соревновательного дня Олимпийских игр 2020 года в Токио.

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