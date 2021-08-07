А наша трансляция на этом закончена! Всех с победой! Но олимпийский день продолжается! Следите за нашим онлайном!
Непобедимые! Синхронистки выиграли очередное золото!
Россия выиграла групповые соревнования в синхронном плавании
Российские спортсменки, члены сборной России во время групповых соревнований по синхронному плаванию на XXXII летних Олимпийских играхАлексей Филиппов/РИА «Новости»
А Светлана Ромашина теперь — семикратная олимпийская чемпионка теперь!
Российские синхронистки победили в командных соревнованиях на Олимпиаде и принесли сборной России 18-е золото на Играх в Токио.
Российские спортсменки, члены сборной России во время групповых соревнований по синхронному плаванию на XXXII летних Олимпийских играхАлексей Филиппов/РИА «Новости»
Команда Китая выступила. Не так ярко. 193 балла!
Сборная России по синхронному плаванию набрала 196.0979 баллов!
Улыбаются девчонки, понимают, что все сделали отлично! Оценки отличные, Россия на первом месте!
ВЕЛИКОЛЕПНО! Номер, посвященный звездному небу, космонавтам, исполнен безошибочно!
Двойной выброс, перестроение — идеально работают девушки!
Мощное начало, отличные связки и полная синхронность действий!
Влада Чигирева, Марина Голядкина, Светлана Колесниченко, Полина Комар, Александра Пацкевич, Светлана Ромашина, Алла Шишкина и Мария Шурочкина. Поехали!
Не самые высокие баллы у канадок, на четвертом месте они. А сейчас выступает Россия!
Японки проиграли Украине, а сейчас выступает Канада.
Украина пока что лидирует! 96,0333 балла, общая оценка за два вида программы — 190,3018.
Есть небольшие рассинхроны у украинок и, что самое обидное, ритмически они немного выпадают из музыкального сопровождения.
Ошиблась одна из украинских девушек после непростой связки.
Сборная Украины выходит, одни из лидеров после технической программы. Их оценка накануне была 94,2685 балла.
Очень изящное выступление получилось у представительниц Египта, однако были огрехи. 80.0000 балла — такова их оценка. Невысокий результат, но учитывая, что и техническая их программа не была оценена высоко, все вполне предсказуемо.
Команда из Египта начала выступление — девушки не стали устраивать шоу на бортике и сосредоточились на том, что показать все в воде.
И тем не менее, на данный момент сборная Италии показала лучший результат среди уже выступивших команд — их оценка составила 92,8000 балла. Но выступления лидеров еще впереди.
В концовке было несколько сложных элементов у итальянок. Вот только не смогли они эту сложность сочетать с чистотой исполнения.
Очень красиво выступают итальянки, выдерживают ритм. Но под конец их номера мелкие ошибки становятся заметны.
Начинает выступление сборная Италии — бодро начала команда, с высокой поддержкой.
77,3667 — оценка Австралии за произвольную программу. Немного, но ожидаемо.
Очень много ошибок и рассинхрона у команды Австралии.
Не без проблем выступают австралийки. Видно, что есть неслаженность между девушками, одна спортсменка и вовсе периодически заметно отстает по движениям от партнерш.
91,5333 балла набирают испанки. Эффектно выступили. И австралийки в воде, оценка за техническую программу — 75,6351.
Начинает сборная Испании. Оценка за техническую программу — 90.3870.
Напоминаем, кто составляет нашу звездную «восьмерку»: Влада Чигирева, Марина Голядкина, Светлана Колесниченко, Полина Комар, Александра Пацкевич, Светлана Ромашина, Алла Шишкина, Мария Шурочкина.
Мы с полным основанием ждем золота от наших девушках, в их мотивации сомневаться не приходится. И, несомненно, горит желанием взять свое третье олимпийское золото Алла Шишкина, которая решила завершить карьеру после Игр в Токио.
«Практически все думают, что я найду себя в жизни после спорта. И думают, что помогать мне в этом не надо — ты такая боевая, добьёшься, пробьёшься, но при этом меня никто никуда не зовёт. А переть постоянно танком… Я от этого устала, ведь на протяжении многих лет мы постоянно преодолеваем себя в спорте. Резервы на преодоление уже, что называется, на грани.
Поэтому я планирую пока в первую очередь отпуск в декабре. Мне нужно отдохнуть. Мне нужно послушать природу. Может, что-то придёт в голову необычное, потому что сейчас, когда я начинаю думать о будущем, у меня в голове появляется красная табличка с надписью «отдохни ты, отдохни, ну просто отдохни!» Кроме как об отдыхе, я ни о чем не хочу думать», — приводит слова спортсменки «РИА Новости».
При этом Алла намерена поехать на Игры-2024 в Париже, но лишь как зритель. Она хочет «гулять по Елисейским полям, пить вино, вкусно ужинать и смотреть на Олимпиаду».
Накануне, напомним, российская команда стала лучшей по итогам технической программы.
Соревнования начнутся в 13:30 мск.
Добрый день, уважаемые читатели «Газеты.Ru». Представляем вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы в групповых соревнованиях по синхронному плаванию на Олимпийских играх в Токио.