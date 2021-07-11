Первая победа Месси со сборной: как Аргентина взяла Кубок Америки

Матч Аргентина — Бразилия на «Маракане» — настоящая классика южноамериканского футбола. Возможно, если бы не идущий параллельно с Кубком Америки чемпионат Европы, то интерес к турниру со стороны болельщиков был бы выше, но даже финал Евро-2020 никак не мог затмить собой игру двух принципиальных соперников.

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Специально к решающей встрече Кубка Америки власти Рио-де-Жанейро разрешили допустить на трибуны более пяти тысяч зрителей. Небольшие сектора активной поддержки были заметны на телевизионной картинке — слева находились поклонники бразильской сборной, справа — аргентинской.

Игра началась с теплой встречи Лионеля Месси и Неймара, которые были признаны лучшими игроками турнира. Старт матча выдался под стать финалу — ожесточенная борьба в центре поля привела к тому, что уже на третьей минуте Фред получил желтую карточку за опасный фол на защитнике сборной Аргентины Гонсало Монтьеле.

Решающая голевая атака уже случилась в середине первого тайма — Родриго Де Пауль со своей половины поля сделал шикарный пас за спину бразильским защитникам, Анхель Ди Мария подхватил мяч, выскочил один на один с вратарем и аккуратно перебросил Эдерсона.

Отменить гол могла бригада VAR, однако после видеопросмотра положения «вне игры» у вингера «ПСЖ» зафиксировано не было. Ни у одной из сторон не было какого-то серьезного преимущества над другой, поэтому и статистика после первого тайма была примерно равной.

Вторая половина встречи началась с атак хозяев поля, и на 53-й минуте мяч после удара нападающего «Эвертона» Ришарлисона даже пересек линию ворот, но линейный судья по окончании эпизода поднял флажок — офсайд.

«Пентакампеоны» изо всех сил старались выровнять положение, превзошли своих оппонентов по количеству ударов более чем в два раза, чаще контролировали мяч, но все их усилия оказались тщетными — финальный свисток зафиксировал на табло счет 1:0 в пользу их соперников.

Таким образом, сборная Аргентины выиграла свой 15-й Кубок Америки в истории. Для «альбиселесте» это чемпионство на турнире стало очень долгожданным — первым с 1993 года.

Этот успех помог Аргентине сравняться с Уругваем по количеству побед в главном состязании южноамериканского континента.

Стоит признать, что аргентинцы провели по-настоящему образцовый турнир. Сначала команда под руководством Лионеля Склони заняла первое место в группе A, набрав десять очков. «Альбиселесте» сыграли вничью с Чили (1:1), а также обыграли Уругвай (1:0), Парагвай (1:0) и Боливию (4:1).

В 1/4 финала аргентинская команда обыграла Эквадор (3:0), а в полуфинальном матче одержала победу над Колумбией в серии пенальти (1:1, 3:2 по пенальти).

А благодаря победе в финальном матче над бразильцами сборная Аргентины продлила свою беспроигрышную серию до 20 встреч. В этих играх команда одержала 12 побед и восемь раз сыграла вничью.

Данный показатель является вторым в истории «альбиселесте» — рекордная серия составляет 31 матч. Такого результата сборная Аргентина добивалась в период с 1991 по 1993 год под руководством Альфио Басиле.

Лучшим игроком финального противостояния был признан автор победного гола Анхель Ди Мария.

«Этот день мы не забудем никогда. Месси поздравил меня, я — его. Он сказал, что это был мой реванш за те финалы, в которых я не смог сыграть. Наконец-то сегодня это получилось.

Я все еще не могу перестать плакать, еще не до конца осознал произошедшее. Мы так много мечтали, мы так упорно боролись, чтобы достичь этого. Многие люди говорили, что у нас ничего не выйдет, но мы продолжали биться головой об стену и сегодня наконец сломали ее», — заявил Ди Мария пресс-службе сборной.

#SelecciуnMayor Бngel Di Marнa: "Todavнa no puedo llorar, no termino de caer. Soсamos tanto, peleamos tanto por lograr esto. Mucha gente nos decнa que no volvamos pero nos seguimos dando la cabeza contra la pared y hoy se rompiу la racha". — Selecciуn Argentina (@Argentina) July 11, 2021

«Я рад за своих дочерей, за мою жену, за своих родителей, за всех людей, которые нам помогали, и за всех неудержимых фанатов, которые приехали сюда. Скоро чемпионат мира, и нам уже сейчас нужно начинать подготовку», — добавил автор победного мяча.

Самым счастливым человеком этой ночью был, без сомнений, капитан сборной Аргентины Лионель Месси. Победа на Кубке Америки стала для него первой в составе национальной команды.

До этого момента аргентинец трижды проигрывал в финале южноамериканского первенства (2007, 2015, 2016), а также завоевывал бронзу турнира в 2019 году.

Также Месси является серебряным призером чемпионата мира — 2014. Тогда Аргентина в финальном матче с минимальным счетом уступила Германии (0:1).

«Мне нужно было выиграть что-нибудь со сборной, и я благодарен Богу, что это произошло. Более того, мы сделали это в Бразилии в матче против сборной Бразилии! Я испытываю сумасшедшее счастье, это невозможно описать словами. Много раз мы терпели неудачи, но я знал, что рано или поздно это прекратится. Лучшего момента не придумать.

Я думаю, что мы еще не до конца осознаем, что на самом деле сделали. Это матч, который навсегда войдет в историю. Наша команда полностью заслуживает этот успех, он впечатляет. Я очень рад», — цитирует Месси Ole.

В раздевалке шестикратный обладатель «Золотого мяча» не стал сдерживаться и выплеснул все эмоции от долгожданной победы наружу.

Messi chants in the dressing room

pic.twitter.com/cgmDhAS84O — Messi Worldwide (@Messi_Worldwide) July 11, 2021

Главный тренер «альбиселесте» Скалони заявил, что аргентинцы богаты своей культурой футбола, что отличает их от всех других сборных.

«Это был очень сложный Кубок Америки. К счастью, нам удалось завершить его победой в решающей игре. Эти парни бросают все каждый раз, когда выходят на поле. Когда мы движемся вперед, нас трудно остановить. У нас есть футбольная культура, которая отсутствует у других стран.

Мы сделали это для простых людей, они будут счастливы нашей победе. Пусть аргентинцы наслаждаются. Болельщики — неотъемлемая часть национальной сборной», — подытожил Скалони.