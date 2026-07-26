Илью Ремесло направили на обследование в институт Сербского

Блогер Илья Ремесло, арестованный по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ, находится на обследовании в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского. Об этом РИА Новости рассказал его адвокат Сергей Бадамшин.

«Ремесло находится на обследовании в институте Сербского», – заявил адвокат.

Илье Ремесло вменяют распространение дезинформации о действиях Вооруженных сил России (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), за это ему грозит до 10 лет лишения свободы. В качестве доказательства в материалах дела фигурирует интервью, которое блогер дал Ксении Собчак.

Илью Ремесло задержали рано утром 17 июля по месту жительства в Санкт-Петербурге и отвезли в Москву для проведения следственных действий, после чего Басманный суд арестовал его на два месяца.

По словам Бадамшина, защита блогера обжаловала решение суда о его аресте за распространение фейков об армии.

Ранее в соцсетях появилось видео задержания Ремесло.