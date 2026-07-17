Блогера Илью Ремесло обвинили в распространении фейков о ВС РФ

Блогеру Илье Ремесло предъявлено обвинение в распространении фейков о Вооруженных силах России. Об этом сообщил адвокат Сергей Бадамшин в интервью ТАСС.

«Следственные мероприятия завершены. Илья Ремесло был задержан в соответствии с пунктом 91 УПК РФ. Ему предъявлено обвинение по пункту «д» части 2 статьи 207.3 Уголовного кодекса РФ», — добавил юрист.

По его словам, Ремесло был допрошен как подозреваемый и обвиняемый.

При этом Бадамшин подчеркнул, что обвиняемый не признает свою вину.

17 июля стало известно о задержании блогера Ильи Ремесло в связи с возбуждением уголовного дела о дискредитации ВС РФ. По словам Сергея Бадамшина, представляющего интересы подозреваемого, у блогера были проведены обыски.

В марте 2026 года Ремесло, ранее критиковавший оппозиционных деятелей, выступил с неожиданными заявлениями в Telegram-канале. В своих публикациях он осудил проводимую военную операцию, выразил сомнения в легитимности президента Владимира Путина и потребовал привлечь его к ответственности. После этого Ремесло был направлен в психиатрический стационар, где находился под наблюдением в течение месяца. Позднее, в беседе с Ксенией Собчак, блогер поделился обстоятельствами своего пребывания в медицинском учреждении и объяснил причины изменений своих политических взглядов.

Ранее сообщалось, что блогеру Ремесло грозит до 10 лет колонии.