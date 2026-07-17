Интервью Собчак стало доказательством по делу блогера Ремесло

Доказательством в уголовном деле блогера Ильи Ремесло стало его интервью журналистке Ксенье Собчак. Об этом сообщил адвокат блогера Сергей Бадамшин, пишет ТАСС.

«Доказательство в деле Ильи Ремесло — его интервью Ксении Собчак», — заявил защитник.

Напомним, блогеру и юристу Илье Ремесло предъявили обвинение в распространении фейков о Вооруженных силах России.

Решение об аресте Ильи Ремесло принял Басманный районный суд Москвы. Он удовлетворил ходатайство следствия и поместил обвиняемого под стражу на два месяца.

В марте Ремесло, который до этого был известен как провластный блогер и критик оппозиции, выложил в Telegram серию резких постов, в которых негативно отзывался о действиях российских военных в зоне СВО, называл президента Владимира Путина нелегитимным и призывал отдать его под суд. Вскоре его положили в психиатрическую больницу на 30 дней. После выписки он дал интервью Ксении Собчак, в котором заявил о смене своих взглядов.

Ранее журналисты показали видео задержания блогера Ильи Ремесло.