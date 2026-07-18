Адвокат обжаловал решение суда об отправке блогера Ремесло в СИЗО

Защита блогера Ильи Ремесло обжаловала решение суда о его аресте за распространение фейков об армии. Об этом сообщил РИА Новости адвокат обвиняемого Сергей Бадамшин.

«Подтверждаю», — ответил защитник блогера на вопрос агентства об оспаривании постановления суда о мере пресечения.

Дата рассмотрения апелляции пока не назначена, других деталей Бадамшин не раскрыл. Сейчас блогер находится в СИЗО-7 в Капотне.

Илье Ремесло вменяют распространение дезинформации о действиях Вооруженных сил России (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), за это ему грозит до 10 лет лишения свободы. В качестве доказательства в материалах дела фигурирует интервью, которое блогер дал Ксении Собчак.

Илью Ремесло задержали рано утром 17 июля по месту жительства в Санкт-Петербурге и отвезли в Москву для проведения следственных действий, после чего Басманный суд арестовал его на два месяца.

Ранее в соцсетях появилось видео задержания Ремесло.