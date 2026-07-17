Появилось видео задержания блогера Ильи Ремесло

Журналисты поделились кадрами задержания блогера Ильи Ремесло. Видеозапись опубликовал Telegram-канал 112.

На опубликованном видео сотрудник правоохранительных органов заходит в комнату, на пороге которой вниз лицом лежит сам блогер в нижнем белье.

17 июля в Санкт-Петербурге Ремесло задержали в рамках расследования уголовного дела о распространении фейков об армии России. По словам адвоката блогера Сергея Бадамшина, его подзащитного доставят в Москву для избрания меры пресечения.

В марте 2026 года Ремесло, известный поддержкой властей и доносами против оппозиции, опубликовал в своем Telegram-канале серию резких постов, в которых раскритиковал военные действия, назвал президента Владимира Путина нелегитимным и призвал отдать его под суд. Вскоре после этих публикаций он был помещен в психиатрическую больницу, где провел 30 дней. После этого он дал интервью Ксении Собчак, в котором рассказал подробности госпитализации и о смене своих взглядов.

Ранее адвокат раскрыл, что может грозить блогеру Илье Ремесло по делу о фейках.