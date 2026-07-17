Блогера Ремесло арестовали по обвинению в распространении фейков о ВС РФ

Блогера Ремесло арестовали на два месяца по делу о распространении фейков о ВС РФ

Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении блогера Ильи Ремесло. Об этом сообщил Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы»

Блогеру предъявили обвинения в рамках уголовного дела о распространении фейков о Вооруженных силах РФ.

Суд постановил заключить Ремесло под стражу до 16 сентября 2026 года, говорится в сообщении.

17 июля блогер был задержан в рамках уголовного дела о распространении фейков о ВС РФ, у него прошли обыски.

В марте 2026 года Ремесло, известный поддержкой властей и доносами против оппозиции, опубликовал в своем Telegram-канале серию резких постов, в которых раскритиковал военные действия, назвал президента Владимира Путина нелегитимным и призвал отдать его под суд. Вскоре после этих публикаций он был помещен в психиатрическую больницу, где провел 30 дней. После этого он дал интервью Ксении Собчак, в котором рассказал подробности госпитализации и о смене своих взглядов.

Ранее адвокат блогера Ильи Ремесло рассказал о ходе следствия.