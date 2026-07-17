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Общество

Блогера Ремесло доставили в Москву, с ним проведут следственные действия

Адвокат Бадамшин: Ремесло доставили в Москву для проведения следственных действий
Владимир Трефилов/РИА Новости

Блогер Илья Ремесло доставлен в Москву для проведения с ним следственных действий. Об этом сообщил его адвокат Сергей Бадамшин, пишет ТАСС.

«Ремесло доставлен в Москву для проведения с ним следственных действий в ГСУ СК», — сказал он.

Дело в отношении юриста расследует Главное следственное управление СК РФ.

Блогер Илья Ремесло задержан в рамках уголовного дела по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ за распространение фейков о Вооруженных силах России, у него прошли обыски. Как сообщил его адвокат Сергей Бадамшин, Ремесло будет доставлен в Москву, где Басманный суд рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения. В марте 2026 года блогер был помещен в психиатрическую больницу после серии постов с резкой критикой российских властей.

Позже журналисты поделились кадрами задержания блогера Ильи Ремесло. На опубликованном видео сотрудник правоохранительных органов заходит в комнату, на пороге которой вниз лицом лежит сам блогер в нижнем белье.

Ранее у Ремесло прошли обыски по делу о фейках об армии.

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