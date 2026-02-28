Трамп намерен повторно выступить с обращением к нации

Президент США Дональд Трамп на фоне начала военной операции Соединенных Штатов против Ирана намерен выступить 28 февраля с повторным обращением к нации. Об этом сообщает агентство Axios.
«Трамп планирует выступить с повторным обращением к нации», — говорится в публикации.
Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия нанесла превентивный удар по Ирану. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью атаки являются все представители руководства Ирана.
США также принимают участие в операции. Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.
Ранее сообщалось, что Трамп следит за ударами по Ирану из резиденции во Флориде.