«Сбросили полный груз бомб»: США атаковали три ядерных объекта в Иране. Что известно?

Ночью 22 июня США нанесли удары по ядерной инфраструктуре Ирана в Натанзе, Исфахане и Фордо. Президент США Дональд Трамп заявил, что в стране осталось еще «много целей», если Тегеран не пойдет на переговоры. При этом в Иране утверждают, что удары США не нанесли ядерным объектам большого ущерба, а все важные материалы и оборудование вывезли заранее. Что известно об ударе, который в США уже окрестили «историческим моментом», его последствиях и реакции Ирана — в материале «Газеты.Ru».

Удар США и обращение Трампа к нации

Около 2:30 ночи по местному времени (около 2:00 мск) ВВС США нанесли бомбовые удары по ядерным объектам в Иране.

В специальном обращении к нации американский президент Дональд Трамп заявил, что атака была «очень успешной» и сообщил, что США ударили по трем основным объектам иранской ядерной программы в Фордо, Натанзе и Исфахане.

«Полный груз бомб был сброшен на главный объект, Фордо. В мире нет других военных, которые могли бы сделать это», — сказал Трамп.

Президент США добавил, что Вашингтон может провести новые удары по целям в Иране, если Тегеран не согласится на участие в переговорах.

«Помните, что у нас осталось много целей», — подчеркнул Трамп и отметил, что США будут уничтожать их «быстро, точно и умело».

При этом газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме сообщила, что Вашингтон передал Ирану, что удары были «разовой акцией», а у США нет намерения вести войну или сменять власть в стране.

По данным издания, Вашингтон направил соответствующие сигналы Тегерану через арабских посредников. Через тех же посредников американская сторона призвала Иран вернуться за стол переговоров по ядерной сделке.

После ударов израильский премьер Биньямин Нетаньяху сообщил о телефонном разговоре с Дональдом Трампом.

«Это был очень теплый, очень трогательный разговор», — сказал Нетаньяху в видеообращении к нации.

Глава Израиля поздравил Трампа, летчиков ВВС США и граждан Соединенных Штатов и заявил, что Трамп принял «правильное решение», атаковав Иран. Нетаньяху назвал атаку на Иран «непревзойденной».

Чем ударили по Ирану?

По данным издания Business Insider для нанесения ударов использовались стратегические стелс-бомбардировщики B-2 Spirit, применившие тяжелые бомбы GBU-57 (весом 13,6 тонны), также известные как «разрушители бункеров». СМИ сообщают, что они были использованы против иранского ядерного объекта в Фордо, который расположен в подземном комплексе.

GBU-57 действует на глубину 60 метров, в то время как объект в Фордо расположен на глубине 90 метров, а все, что сверху, — это скальная порода.

Fox News сообщает, что две GBU-57 сброшены на ядерный объект в Натанзе. Кроме того, по данным телеканала, подлодки ВМС США выпустили не менее 30 крылатых ракет TLAM («Томагавк») по объекту в Натанзе и предполагаемому месту хранения обогащенного урана под Исфаханом.

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Ядерные объекты уничтожены?

В обращении к нации Трамп заявил, что «ключевые объекты Ирана по обогащению урана были целиком и полностью уничтожены». Неназванный израильский чиновник назвал атаку США по иранским объектам «смертельным ударом по ядерной программе».

«Полное уничтожение всех ядерных объектов, предназначенных для производства ядерного оружия», — заявил собеседник израильскому «14 каналу».

При этом иранское агентство Fars хотя и подтвердило атаку на объект в Фордо, но опровергло заявления американских властей о его разрушении. Агентство ISNA опубликовало кадры с последствиями ударов, на которых не видно явных повреждений или признаков пожара.

Депутат парламента Ирана Маннан Раиси заявил, что основные удары пришлись на наземные сооружения, а все потенциально опасные материалы были заранее вывезены. Reuters со ссылкой на высокопоставленный иранский источник также сообщил, что Иран успел вывезти большую часть обогащенного урана с объекта в Фордо до удара США.

Агентство Tasnim утверждает, что ночь в районе Фордо прошла «спокойно». Местные жители слышали работу ПВО и дронов, но мощных взрывов не наблюдали. Дым на кадрах, показанных IRNA, зафиксирован за пределами комплекса.

По данным иранских СМИ, сброшенные бомбы повредили тунелли, ведущие в комплекс. По данным МАГАТЭ и спутниковой разведки, подземные центрифуги и хранилища обогащенного урана не пострадали.

Позднее Центр ядерной обороны Кувейта сообщил, что не зафиксировал увеличения радиоактивных частиц в воздушном или водном пространстве после ударов США по иранским ядерным объектам, передает Al Arabiya.

Реакция Ирана и ответный удар

Постпред Тегерана при ООН Амир Саид Иравани призвал срочно созвать заседание Совбеза организации.

«В свете серьезных и далеко идущих последствий варварских и преступных действий в отношении международного мира и безопасности

Исламская Республика Иран срочно запрашивает Совет Безопасности созвать экстренное заседание, чтобы безотлагательно обсудить этот вопиющий и незаконный акт агрессии», — приводит ТАСС текст письма дипломата к генсеку ООН.

Телеканал NBC News сообщил, что администрация Трампа уже начала подготовку к ответному удару Ирана, который может произойти в ближайшие 48 часов.

Источники NBC News в Белом доме и Пентагоне отметили, что пока неизвестно, нанесет ли Тегеран удар по целям на территории США, за пределами или сразу в обоих направлениях. Чуть раньше в МИД Ирана заявили, что страна «оставляет за собой все варианты» ответа на атаку на свои ядерные объекты.

Еще 18 июня газета The New York Times сообщила, что Тегеран подготовил ракеты для ударов по американским базам на Ближнем Востоке, если США присоединятся к военным действиям Израиля против Ирана.

Два иранских чиновника признали, что страна нанесет удар по американским базам на Ближнем Востоке, начиная с баз в Ираке. Всего на Ближнем Востоке на базах США в ОАЭ, Иордании и Саудовской Аравии развернуто более 40 000 американских военнослужащих .

Катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на иранского чиновника высокого ранга накануне ударов сообщил, что вооруженным силам Ирана было бы проще атаковать военные базы США на Ближнем Востоке, чем наносить удары по целям на территории Израиля.

Обстрел Израиля: цели атаки, жертвы и новая иранская ракета

После атаки по ядерным объектам Иран возобновил ракетные удары по целям на территории Израиля. ЦАХАЛ сообщил, что системы ПВО были активированы на фоне нового залпа с иранской территории.

По данным Al Jazeera, взрывы и падения ракет были зафиксированы в 10 районах Израиля, включая городскую агломерацию Тель-Авива, Хайфу и района Кармель на северо-западе страны. Газета Maariv уточняет, что Иран выпустил по Израилю около 40 ракет.

Иранское агентство Mehr сообщило, что в рамках этого удара впервые были применены новые ракеты Kheibar. Это ракеты четвертого поколения серии Khorramshahr, дальность полета которых составляет 2000 км.

Иран сообщил, что удары наносились по аэропорту Бен-Гурион, центру биологических исследований и центрам командования.

В результате ракетного удара по территории Израиля пострадали 16 человек.

Со своей стороны, ЦАХАЛ заявила, что ВВС страны начали серию ударов по военным целям на западе Ирана.