Армия Израиля заявила о нанесении ударов по сотням военных целей в Иране

Полную галерею можно посмотреть в отдельном репортаже

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары «по сотням военных целей», а также по ракетным установкам на западе Ирана. Об этом сообщает пресс-служба армии.

«ВВС нанесли удары по сотням военных целей, в том числе по ракетным установкам иранского террористического режима на западе Ирана», — отмечается в публикации.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия нанесла превентивный удар по Ирану. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью атаки являются все представители руководства Ирана.

США также принимают участие в операции. Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

Ранее в Иране заявили о планах добиться полного поражения США и Израиля.