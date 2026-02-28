Появилось видео из атакованного Ирана

Последствия ударов США и Израиля по Тегерану попали на видео

Появились кадры последствий ракетных ударов Израиля и США по Ирану. Соответствующие кадры распространены в сети, в том числе Telegram-каналах.

На видео можно заметить, как взрывная волна откидывает припаркованные на улице Тегерана автомобили. После этого над городом появляется густой черный дым.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия нанесла превентивный удар по Ирану. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью израильской атаки являются все представители руководства Ирана.

США также принимают участие в операции. Президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по американским авиабазам на Ближнем Востоке, в том числе в ОАЭ.

Ранее россиян попросили покинуть Израиль на фоне военной операции против Ирана.