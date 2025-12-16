Пятилетняя девочка сбежала из российского детсада во время утренника

Mash: в Екатеринбурге девочка сбежала из детсада во время утренника

В Екатеринбурге пятилетняя девочка сбежала из детского сада во время мероприятия. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Инцидент произошел в детском саду №43 в Академическом районе города. Малолетняя во время новогоднего утренника вышла из зала, забрала свои вещи и одна покинула территорию дошкольного учреждения. Предположительно, ее мог случайно выпустить кто-то из родителей, присутствовавших на мероприятии.

После этого девочка сама дошла до своего подъезда и дождалась, пока ей откроет дверь старшая сестра — с ребенком все в порядке.

Отмечается, что детские сады в районе, где все случилось, переполнены. В группах содержатся по 40 детей, а устроить ребенка в дошкольное учреждение очень сложно.

