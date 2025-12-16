На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пятилетняя девочка сбежала из российского детсада во время утренника

Mash: в Екатеринбурге девочка сбежала из детсада во время утренника
true
true
true
close
Shutterstock

В Екатеринбурге пятилетняя девочка сбежала из детского сада во время мероприятия. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Инцидент произошел в детском саду №43 в Академическом районе города. Малолетняя во время новогоднего утренника вышла из зала, забрала свои вещи и одна покинула территорию дошкольного учреждения. Предположительно, ее мог случайно выпустить кто-то из родителей, присутствовавших на мероприятии.

После этого девочка сама дошла до своего подъезда и дождалась, пока ей откроет дверь старшая сестра — с ребенком все в порядке.

Отмечается, что детские сады в районе, где все случилось, переполнены. В группах содержатся по 40 детей, а устроить ребенка в дошкольное учреждение очень сложно.

Ранее в Кузбассе пятилетний мальчик обиделся на мать, собрал игрушки и сбежал из дома.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Семь месяцев войны и биткоин за $1 млн: каким 2026 год увидели Ванга, Нострадамус и Илон Маск
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами