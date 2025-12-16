Ученые предложили способ борьбы с «черной археологией»

На сайтах необходимо запретить размещение археологических находок и артефактов для продажи, чтобы пресечь нелегальную продажу. Об этом заявил директор института археологии Крыма Вадим Майко в пресс-центре РИА Новости в Крыму.

По его мнению, также необходимо ввести лицензионную продажу металлодетекторов, так как это поможет в борьбе с грабежом и разрушением археологических памятников на территории России и Крыма.

«Запретить выставлять награбленные находки на различных сайтах с целью их продажи можно», — добавил он.

Как отметил Майко, многие поиски археологических раскопок ведутся с целью обогащения, и это надо пресекать.

Археологи, присутствовавшие на пресс-конференции, отмечают, что с 2014 года уровень грабежей археологических памятников в Крыму сократился, но «черная археология» полностью не искоренена. Так они привели в пример раскопки на Темир-Чаир. Как только информация о раскопках появилась в СМИ, начали появляться люди, которые «прозванивают» поверхность. Они ищут чаще всего металл, бронзу, отметила старший научный сотрудник Института археологии Крыма РАН Анастасия Стоянова. Чаще всего находят урну (могильник) и начинают ее ковырять, тем самым ее разрушая, заявила археолог.

Ранее в Москве нашли древние артефакты с изображением двуглавого орла.