В Москве нашли древние артефакты с изображением двуглавого орла

В Москве археологи обнаружили древние изразцы с изображением двуглавого орла
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В центре Москвы археологи нашли фрагменты древних изразцов с изображением двуглавого орла. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, фрагменты таких артефактов обнаружили археологи, которые проводили исследования на Чижевском подворье и в Романовом дворе. Находки относятся к самому раннему периоду их появления.

«Сегодня День Государственного герба Российской Федерации», – написал мэр.

Он обратил внимание, что с XV века одним из его ключевых элементов является золотой двуглавый орел. Как отметил чиновник, этот символ занимал самое видное место на облицовке печей и фасадах домов старой Москвы. Так, в конце XVI — начале XVII веков двуглавую птицу часто изображали на печных терракотовых изразцах, а в дальнейшем — на глазурованных.

Кроме того, Собянин обратил внимание, что художники-резчики изображали орла по-разному: в богатом оперении, с победно открытым клювом, с ошейниками на крепких шеях, с короной или без. Птицы отличались и по форме.

Собянин добавил, что все артефакты, обнаруженные специалистами, после реставрации поступят в столичные музеи, где их будут изучать, хранить и демонстрировать на выставках.

Ранее археологи нашли великокняжескую печать в центре Москвы.

