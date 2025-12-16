На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава Верховного суда осмотрел ход строительства судебного квартала в Петербурге

Краснов проверил ход строительства нового здания Верховного суда в Петербурге
true
true
true
close
Telegram-канал Верховный Суд России

Глава Верховного суда (ВС) России Игорь Краснов осмотрел ход строительства нового здания ВС в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило учреждение в Telegram-канале.

«Краснов проверил организацию строительства нового здания ВС России, оценил темпы его возведения и оперативность принятия управленческих решений», — говорится в сообщении.

В ВС добавили, что в ходе рабочей поездки Краснов поручил актуализировать график строительства и внести необходимые корректировки в план работ. По словам председателя суда, все работы по возведению нового здания нужно завершить вовремя.

Помимо этого, председатель ВС России провел рабочие совещания с руководством Арбитражного суда города и Ленинградской области, а также Санкт-Петербургского городского суда.

Комплекс зданий ВС России и Дворец танца Бориса Эйфмана расположатся на Тучковом буяне. В судебный квартал войдут здания Верховного суда, Судебный департамент, а также жилой комплекс для судей и членов их семей. Ожидается, что строительство комплекса завершится в период с июль по декабрь 2027 года.

Ранее Краснов призвал к «жесткой реакции» на коррупцию судей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российским пенсионерам снизят выплаты за коммуналку с 1 января. Что важно знать про льготы и субсидии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами