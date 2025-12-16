Глава Верховного суда осмотрел ход строительства судебного квартала в Петербурге

Глава Верховного суда (ВС) России Игорь Краснов осмотрел ход строительства нового здания ВС в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило учреждение в Telegram-канале.

«Краснов проверил организацию строительства нового здания ВС России, оценил темпы его возведения и оперативность принятия управленческих решений», — говорится в сообщении.

В ВС добавили, что в ходе рабочей поездки Краснов поручил актуализировать график строительства и внести необходимые корректировки в план работ. По словам председателя суда, все работы по возведению нового здания нужно завершить вовремя.

Помимо этого, председатель ВС России провел рабочие совещания с руководством Арбитражного суда города и Ленинградской области, а также Санкт-Петербургского городского суда.

Комплекс зданий ВС России и Дворец танца Бориса Эйфмана расположатся на Тучковом буяне. В судебный квартал войдут здания Верховного суда, Судебный департамент, а также жилой комплекс для судей и членов их семей. Ожидается, что строительство комплекса завершится в период с июль по декабрь 2027 года.

Ранее Краснов призвал к «жесткой реакции» на коррупцию судей.