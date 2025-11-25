Краснов призвал к «жесткой реакции» на коррупцию судей

Строгие меры к судьям, допустившим коррупционные нарушения или нарушения профессиональной этики, являются инструментом защиты судебной системы. Об этом в ходе заседания Высшей квалификационной коллегии судей РФ заявил председатель Верховного суда России Игорь Краснов, передает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

По его словам, коллегия должна сохранять принципиальность в оценке кандидатов.

«Столь же принципиальной должна оставаться позиция коллегии в отношении тех, кто нарушает закон, профессиональную этику или допускает действия, несовместимые со званием судьи. Коррупция, злоупотребления, умышленное искажение принципов правосудия должны встречать жесткую <...> реакцию», — заявил он.

По словам Краснова, строгие меры не являются целью, а выступают инструментом защиты системы, сохранения общественного доверия и поддержания высокой планки профессиональных стандартов. Он подчеркнул, что практика работы ВККС показывает последовательность и принципиальность.

Представитель инстанции добавил, что ключевой задачей ВККС является обеспечение справедливого и объективного отбора. По его словам, сейчас в российскую судебную систему входит новое поколение судей, которое обладает высоким уровнем профессиональных компетенций их нужно поддержать.

До этого Краснов заявил о необходимости цифровизации судебной системы РФ. Он отметил, что надежность судебной системы напрямую зависит от уровня ее цифровизации. По словам главы ВС, современные условия требуют оптимизации судебных процессов через внедрение передовых информационных технологий.

Ранее председатель Совета судей России подчеркнул социальную направленность отечественных судов.