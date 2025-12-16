На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин поднял на сожительницу руку из-за холодного и недосоленного супа

В Оренбургской области мужчина избил партнершу из-за недосоленного супа
Aleksandar Nalbantjan/Shutterstock/FOTODOM

В Оренбургской области мужчину будут судить за избиение сожительницы из-за супа. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда Орска.

Уголовное дело по статье 116.1 УК РФ возбудили в отношении местного жителя, который избил партнершу. До этого мужчину уже подвергали административному наказанию за побои. Поводом для последнего инцидента стало его недовольство качеством приготовленного женщиной ужина.

По версии следствия, вернувшись с работы, мужчина раскритиковал суп, который показался ему недостаточно горячим и недосоленным. В ходе конфликта обвиняемый поднял на сожительницу руку. В результате женщина получила ссадину на локте и кровоподтек на кисти.

От дальнейших действий мужчину остановил ребенок потерпевшей, который стал свидетелем ссоры взрослых и вызвал полицию. В ближайшее время виновный ответит за содеянное в суде.

Ранее россиянин напал с ножом на сожительницу и «постирал» ее собаку в машинке.

