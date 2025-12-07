Угрозу атаки беспилотников отменили в российском регионе спустя четыре часа

Угрозу атаки беспилотников отменили в Саратовской области, ограничения сняты. Об этом жителям сообщили через приложение МЧС России.

«Отбой угрозы атаки беспилотников, на территории Саратовской области. Возвращайтесь к месту работы или проживания. Будьте внимательны!» — говорилось в сообщении.

Угроза атаки БПЛА в регионе сохранялась на протяжении четырех часов. Об угрозе губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил в 2:21 (мск).

Режим беспилотной опасности ночью 7 декабря объявляли также в Ставропольском крае.

Кроме того, в ночь на 7 декабря режим беспилотной опасности начал действовать также в Кабардино-Балкарии, Воронежской, Пензенской и Тульской областях, также в Северной Осетии. В Севастополе, как сообщил глава региона, объявлена воздушная тревога.

До этого в саратовском аэропорту Гагарин временно прекратили принимать и отправлять рейсы. Аналогичные меры приняли в Волгограде.

