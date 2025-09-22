В Шереметьево перенесли вылет 45 рейсов

Московский аэропорт Шереметьево отменил и перенес ряд рейсов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на онлайн-табло авиагавани.

На фоне временных ограничений в аэропорту Шереметьево с 20:00 мск понедельника по 2:00 мск вторника перенесен вылет 45 рейсов, 29 вылетов отменены, на прилет задерживаются 54 рейса, отменены -— девять.

Несколькими часами ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны ликвидировали семь беспилотников, атаковавших Москву. По предварительной информации, в результате атаки повреждений нет. На местах падения обломков работали экстренные службы. Позже глава города сообщил об уничтожении еще четырех дронов, а позже — о еще одном. В 22:57 Собянин рассказал о двух сбитых БПЛА, в 23:21 — еще об одном.

На этом фоне Telegram-канал Baza сообщил, что в столичных аэропортах ввели план «Ковер». По данным сервиса Flightradar, летевшие в сторону Москвы самолеты изменили свой курс. Часть из них развернулась в обратном направлении.

Ранее в Москве самолет пролетел над крышами домов экстремально низко.