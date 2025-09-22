Небо над Москвой полностью закрыли

В столичных аэропортах ввели план «Ковер», небо над Москвой было полностью закрыто. Об этом сообщает Telegram-канале Baza.

По информации канала, в аэропорту Шереметьево сейчас задерживаются девять рейсов, в Домодедово — три самолета, а во Внуково — шесть.

По данным сервиса Flightradar, летевшие в сторону Москвы самолеты изменили свой курс. Часть из них развернулась в обратном направлении.

При этом пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко заявил в своем Telegram-канале, что в настоящее время аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский отправляют и принимают рейсы.

«Специалисты Росавиации и Госкорпорации по ОрВД усилили мониторинг за работой авиатранспорта в регионе в целях безусловного обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов», — написал представитель ведомства.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны ликвидировали семь беспилотников, атаковавших Москву. По предварительной информации, в результате атаки повреждений нет. На местах падения обломков работают экстренные службы.

Ранее Украина начала применять новые сверхопасные дроны.