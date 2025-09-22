Собянин заявил, что на подлете к Москве сбили два беспилотника

Собянин: средства ПВО сбили еще два беспилотных средства, летевших к Москве

Силы противовоздушной обороны министерства обороны РФ сбили два вражеских беспилотника, атаковавших Москву. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в Max.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — добавил он.

Несколькими часами ранее Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны ликвидировали семь беспилотников, атаковавших Москву. По предварительной информации, в результате атаки повреждений нет. На местах падения обломков работали экстренные службы. Позже глава города сообщил об уничтожении еще четырех дронов, а позже — об еще одном.

На этом фоне Telegram-канал Baza сообщил, что в столичных аэропортах ввели план «Ковер». По его данным, в авиагавани Шереметьево задерживались девять рейсов, в Домодедово — три самолета, а во Внуково — шесть.

Ранее в Москве самолет пролетел над крышами домов на экстремально низко.