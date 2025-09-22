Системы ПВО уничтожили еще один беспилотник, летевший на Москву

Собянин: системы ПВО сбили еще один летевший на Москву беспилотник

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще один беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в Max.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал глава города.

Несколькими часами ранее Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны ликвидировали семь беспилотников, атаковавших Москву. По предварительной информации, в результате атаки повреждений нет. На местах падения обломков работали экстренные службы. Позже глава города сообщил об уничтожении еще четырех дронов.

На этом фоне Telegram-канал Baza сообщил, что в столичных аэропортах ввели план «Ковер». По его данным, в авиагавани Шереметьево задерживались девять рейсов, в Домодедово — три самолета, а во Внуково — шесть.

Ранее в Москве самолет пролетел над крышами домов на экстремально низко.