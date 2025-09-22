Очередной беспилотник сбили на подлете к Москве

Мэр Москвы: уничтожен еще один беспилотник, летевший к Москве

Силы противовоздушной обороны (ПВО) министерства обороны РФ сбили еще один беспилотник на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в Max.

Он добавил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков беспилотника.

Несколькими часами ранее Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны ликвидировали семь беспилотников, атаковавших Москву. По предварительной информации, в результате атаки повреждений нет. На местах падения обломков работали экстренные службы. Позже глава города сообщил об уничтожении еще четырех дронов, а позже — об еще одном. В 22.57 Собянин рассказал о двух сбитых БПЛА.

На этом фоне Telegram-канал Baza сообщил, что в столичных аэропортах ввели план «Ковер». По его данным, в авиагавани Шереметьево задерживались девять рейсов, в Домодедово — три самолета, а во Внуково — шесть.

Ранее в Москве самолет пролетел над крышами домов экстремально низко.