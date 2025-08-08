До конца дня из аэропорта Сочи вылетит более 110 рейсов

До конца дня из аэропорта Сочи планируется вылет 114 рейсов. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале воздушной гавани.

«77 рейсов успешно вылетели с начала суток, 114 рейсов еще запланировано на вылет до конца текущего дня», — сказано в посте.

В Росавиации сообщали, что из-за ограничений, введенных в аэропорту, на запасные аэродромы ушли 17 самолетов.

Днем 8 августа в аэропорту Сочи ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов. Воздушная гавань приостановила работу в период примерно с 13:08 до 15:30 мск.

В это же время мэр города Андрей Прошунин заявил, что в Сочи объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов. Он призвал жителей и гостей населенного пункта не снимать и не публиковать в социальных сетях кадры с дронами, их обломками и работой систем противовоздушной обороны.

На этом фоне на местных пляжах объявили эвакуацию. В том числе отдыхающих разместили на -1 этажах отелей. Еще эвакуировали посетителей и сотрудников торгового центра «Мандарин».

Позже Прошунин объявил, что в городе отменена угроза атаки беспилотников.

Ранее в Общественной палате РФ предложили ввести компенсации для пассажиров при введении плана «Ковер» в аэропортах.