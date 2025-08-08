На пляжах в Сочи объявили эвакуацию в связи с угрозой атаки беспилотников

Людей, отдыхавших на пляжах в Сочи и его окрестностях, эвакуировали в связи с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

«Туристов уводят от моря, их размещают на -1 этажах отелей», — говорится в публикации.

Из нее следует, что в настоящее время в городе работает сирена. Также были слышны звуки работы средств противовоздушной обороны (ПВО).

«Временно не работает пункт пропуска на границе с Абхазией», — добавили авторы материала.

Telegram-канал «ЧП Сочи» опубликовал видеозапись с одного из пляжей. На кадрах видно, как отдыхающие — взрослые и дети — собирают свои вещи и покидают прибрежную зону.

Днем 8 августа мэр Сочи Андрей Прошунин в своем Telegram-канале написал, что в городе объявлена угроза атаки БПЛА. Он обратился к жителям и гостям населенного пункта, попросив их воздержаться от съемки и публикации в социальных сетях кадров с работой систем ПВО. Также людей призвали не делать фотографии и видеозаписи с беспилотниками и их обломками.

Ранее в аэропорту Сочи ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов.