В Сочи из-за опасности атаки дронов эвакуировали торговый центр

В Сочи из-за опасности атаки беспилотных летательных аппаратов эвакуировали посетителей и сотрудников торгового центра «Мандарин». Об этом сообщает Telegram-канал «‎ЧП Сочи».

«Посетителей и сотрудников ТРЦ «Мандарин» эвакуировали на подземную парковку!», — говорится в посте.

На кадрах видно, что встревоженные люди столпились на парковке.

На пляжах в курортном городе также объявили эвакуацию. Как писал Telegram-канал «Осторожно, новости», в настоящее время в городе работает сирена. Также были слышны звуки работы средств противовоздушной обороны.

Днем 8 августа мэр Сочи Андрей Прошунин в своем Telegram-канале написал, что в городе объявлена угроза атаки БПЛА. Он обратился к жителям и гостям населенного пункта, попросив их воздержаться от съемки и публикации в социальных сетях кадров с работой систем ПВО. Также людей призвали не делать фотографии и видеозаписи с беспилотниками и их обломками.

Ранее в аэропорту Сочи ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
