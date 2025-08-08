На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Сочи отменили угрозу атаки БПЛА

Прошунин: в Сочи отменена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов
Julia Shauerman/Shutterstock/FOTODOM

В Сочи отменена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

«Опасности для жителей и гостей города-курорта Сочи нет», — написал он.

Прошунин напомнил, что в случае обнаружения обломков БПЛА не рекомендуется подходить к ним близко, а также фотографировать их.

Сегодня в Сочи из-за опасности атаки БПЛА эвакуировали посетителей и сотрудников торгового центра «Мандарин». На пляжах курортного города также прошла эвакуация.

Аэропорт Сочи вводил ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

По данным Telegram-канала SHOT, российские силы противовоздушной обороны сбили три беспилотника типа «Лютый» в Краснодарском крае. Один из дронов был перехвачен над Черным морем.

Ранее россиянку наказали за видео с песней на фоне горящей нефтебазы в Сочи.

Атаки БПЛА на Россию
