Жителей и гостей Сочи предупредили об угрозе атаки БПЛА

В Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Градоначальник попросил жителей и гостей города воздержаться от съемки и публикации в социальных сетях работы средств противовоздушной обороны (ПВО), БПЛА и их обломков, а также деятельности оперативных служб.

Прошунин призвал людей сохранять спокойствие и ждать отмены сигнала опасности БПЛА.

4 августа Адлерский районный суд оштрафовал девушку, которая сняла видео на фоне пожара на нефтебазе в Сочи. В отношении блогерши был составлен административный протокол за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации (ЧС), в частности, правила о запрете на съемку БПЛА и работы систем ПВО. Виновную обязали выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

Пожар на нефтебазе в Сочи произошел 3 августа в результате атаки украинских беспилотников. Мэр города Андрей Прошунин в Telegram-канале уточнил, что загорелся резервуар с топливом. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что москвичам в Сочи отказали в укрытии во время атаки дронов ВСУ.