Названо число самолетов, ушедших на запасные аэродромы из-за ограничений в Сочи

Росавиация: 17 самолетов ушли на запасные аэродромы на фоне ограничений в Сочи

Экипажи 17 самолетов приняли решение «уйти» на запасные аэродромы в период действия ограничений на работу аэропорта в Сочи. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

Он уточнил, что речь идет о воздушных судах, летевших в Сочи.

Днем 8 августа в аэропорту Сочи ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов. Воздушная гавань приостановила работу в период примерно с 13:08 до 15:30 мск.

Одновременно с этим мэр города Андрей Прошунин заявил, что в Сочи объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Он призвал жителей и гостей населенного пункта не снимать и не публиковать в социальных сетях кадры с дронами, их обломками и работой систем противовоздушной обороны.

На этом фоне на местных пляжах объявили эвакуацию. В том числе отдыхающих разместили на -1 этажах отелей.

Как сообщил Telegram-канал SHOT, в Краснодарском крае были уничтожены три украинских дрона типа «Лютый». Один из них сбили в небе над акваторией Черного моря.

Ранее в Общественной палате РФ предложили ввести компенсации для пассажиров при введении плана «Ковер» в аэропортах.