МАК начал расследование крушения самолета в Амурской области

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) приступил к расследованию крушения пассажирского самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара» в Амурской области. Об этом говорится на сайте комитета.

«Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия», — отмечается в публикации.

Комиссия уже приступила к работе.

До этого выяснилось, что пассажирский самолет Ан-24, потерпевший крушение в Амурской области, семь лет назад попал в авиационное происшествие и был поврежден.

24 июля Ан-24, летевший из Благовещенска в Тынду, пропал с радаров, связь с экипажем была потеряна. Как сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов, на борту воздушного судна находились 43 пассажира, в том числе пять детей, и шесть членов экипажа.

По предварительной информации, Ан-24 мог потерпеть крушение из-за ошибки экипажа при заходе на посадку в условиях плохой видимости.

По данным МЧС России, к месту крушения самолета направлены более 50 спасателей и десять единиц техники. Они добираются до обломков пешком, поскольку на месте крушения судна нельзя совершить посадку.

Об авиакатастрофе доложено президенту России Владимиру Путину.

Ранее в сети появилось видео с Ан-24 за мгновения до крушения.