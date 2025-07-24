На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Разбившийся в Амурской области Ан-24 был поврежден в 2018 году

ТАСС: потерпевший крушение Ан-24 попадал в авиапроисшествие в 2018 году
true
true
true
close
Авиакомпания «Ангара»/VK

Пассажирский самолет Ан-24, который потерпел крушение в Амурской области, семь лет назад попал в авиационное происшествие и был поврежден. Об этом ТАСС сообщили в авиационных службах.

Источник агентства рассказал, что 23 декабря 2018 года самолет левой консолью крыла задел мачту освещения при рулении после посадки. Инцидент произошел в аэропорту Бодайбо в Иркутской области. На борту находились 24 человека, они не пострадали.

После случившегося воздушное судно отстранили от полетов из-за повреждения и отправили на ремонт. Источник уточнил, что на тот момент самолет находился в лизинге у компании «Руслайн» от «Ижавиа». Он выполнял рейс ИркутскУсть-Кут — Бодайбо.

24 июля Ан-24, летевший из Благовещенска в Тынду, пропал с радаров, связь с экипажем была потеряна. Как сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов, на борту воздушного судна находились 49 человек, в их числе пять детей и шесть членов экипажа.

По предварительной информации, причиной крушения Ан-24 могла стать ошибка экипажа при заходе на посадку в условиях плохой видимости.

В МЧС России рассказали, что к месту крушения лайнера направлены более 50 спасателей и десять единиц техники. Они добираются до обломков пешком, поскольку на месте крушения самолета нельзя совершить посадку.

Об авиакатастрофе доложено президенту России Владимиру Путину.

Ранее в сети появилось видео с Ан-24 за мгновения до крушения.

Все новости на тему:
Крушение Ан-24 в Тынде
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами