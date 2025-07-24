Разбившийся в Амурской области Ан-24 был поврежден в 2018 году

ТАСС: потерпевший крушение Ан-24 попадал в авиапроисшествие в 2018 году

Пассажирский самолет Ан-24, который потерпел крушение в Амурской области, семь лет назад попал в авиационное происшествие и был поврежден. Об этом ТАСС сообщили в авиационных службах.

Источник агентства рассказал, что 23 декабря 2018 года самолет левой консолью крыла задел мачту освещения при рулении после посадки. Инцидент произошел в аэропорту Бодайбо в Иркутской области. На борту находились 24 человека, они не пострадали.

После случившегося воздушное судно отстранили от полетов из-за повреждения и отправили на ремонт. Источник уточнил, что на тот момент самолет находился в лизинге у компании «Руслайн» от «Ижавиа». Он выполнял рейс Иркутск — Усть-Кут — Бодайбо.

24 июля Ан-24, летевший из Благовещенска в Тынду, пропал с радаров, связь с экипажем была потеряна. Как сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов, на борту воздушного судна находились 49 человек, в их числе пять детей и шесть членов экипажа.

По предварительной информации, причиной крушения Ан-24 могла стать ошибка экипажа при заходе на посадку в условиях плохой видимости.

В МЧС России рассказали, что к месту крушения лайнера направлены более 50 спасателей и десять единиц техники. Они добираются до обломков пешком, поскольку на месте крушения самолета нельзя совершить посадку.

Об авиакатастрофе доложено президенту России Владимиру Путину.

Ранее в сети появилось видео с Ан-24 за мгновения до крушения.