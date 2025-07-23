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Задержание полицейского по делу Telegram-канала Baza попало на видео

МВД показало кадры задержания полицейского по делу Telegram-канала Baza
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МВД опубликовало кадры задержания полицейского, который, по версии следствия, передавал информацию Telegram-каналу Baza. Ролик появился в официальном Telegram-канале ведомства.

На видео можно увидеть, как силовики врываются в дом к подозреваемому и кладут его лицом в пол. На других кадрах видно, что в задержании принимали участие сотрудники ФСБ.

Следствие считает, что главред Baza Глеб Трифонов и продюсер Татьяна Лукьянова платили полицейским в качестве разовых вознаграждений по 20-30 тысяч рублей за информацию или видеоматериалы.

Утром 22 июля силовики пришли с обысками в офис Baza и в квартиру к главреду издания Трифонову. После этого журналиста увезли на допрос в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий, связи с ним не было несколько часов.

По данным RT, Трифонова задержали и опрашивали на предмет доступа к полицейским сводкам. Также была задержана продюсер Telegram-канала Татьяна Лукьянова и еще несколько сотрудников издания.

Трифонову и Лукьяновой предъявили обвинения в даче взятки в особо крупном размере группой лиц. По этой статье журналистам может грозить до 12 лет лишения свободы. Ни Трифонов, ни Лукьянова вину не признают. Следствие ходатайствует об аресте журналистов.

Также 22 июля были задержаны сотрудники территориальных подразделений ОВД трех регионов РФ. По словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, они передавали информацию, которая стала им известной в рамках исполнения служебных обязанностей, третьим лицам. Волк отметила, что указанные сведения в дальнейшем получали публичное распространение.

РИА Новости уточнило, что речь идет о полицейских, передававших информацию Baza.

Ранее мать главреда Baza, которого обвиняют в даче взятки, обратилась к суду.

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